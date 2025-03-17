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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил о дискуссиях по «разделу активов» с Россией и Украиной

Трамп: США уже обсуждают с Россией и Украиной раздел определенных активов
Сюжет
Военная операция на Украине
Вопрос «раздела определенных активов» уже обсуждается со сторонами конфликта на Украине, заявил Трамп. По данным Reuters, он говорил о территориальном вопросе и контроле над электростанциями
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

США уже обсуждают со сторонами конфликта на Украине вопрос «раздела определенных активов». Об этом сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп на борту своего самолета, передает Reuters.

Как уточняет агентство, Трамп таким образом описал территориальный вопрос и контроль над электростанциями. Ранее он сообщил, что намерен обсудить с Путиным вопрос территорий в контексте конфликта на Украине, а также контроль над АЭС.

«Я думаю, что мы уже много обсудили с обеими сторонами, Украиной и Россией. Мы уже говорим об этом, о разделе определенных активов», — сказал он.

О том, что ЗАЭС обсуждается в рамках мирного урегулирования на Украине, ране говорил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

По словам Трампа, его второй с момента вступления в должность разговор с российским коллегой должен состояться 18 марта. В прошлый раз президенты беседовали 12 февраля. Кремль о новых телефонных переговорах не объявлял.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

По данным Генштаба на 20 февраля, российские силы контролировали около 75% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей, в ЛНР осталось взять под контроль менее 1%. Под контролем Киева остаются, в частности, город Запорожье и часть Херсона.

По итогам референдумов осенью 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. Киев и западные страны не признали итоги голосования. Владимир Путин называл признание этих территорий и Крыма за Россией в числе условий для прекращения огня и начала переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский называл признание утраты территорий главной «красной линией» для Киева. Однако, как писала The Independent со ссылкой на украинских чиновников, в Киеве смирились с тем, что нынешняя линия соприкосновения может быть заморожена, а часть утерянных украинских территорий останется под контролем России в рамках перемирия. В то же время уступку дополнительных территорий собеседники издания назвали красной линией.

«Неразумно требовать, чтобы, например, Запорожье или Херсон были полностью переданы — для нас это звучит как полная чушь», — пояснили они. Источники также заверили, что Украина сделает «все возможное», чтобы вернуть утраченные территории дипломатическим путем.

Путин говорил, что Россия не собирается никому уступать. По словам российского президента, стране «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст.

Осенью 2022 года под контроль России перешла Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). Она расположена в Энергодаре. Станция передана в федеральную собственность по распоряжению Путина. Москва и Киев регулярно обвиняют друг друга в атаках на ЗАЭС, все ее реакторы находятся в режиме холодного останова.

ЗАЭС находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). С сентября 2022 года там присутствуют эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Ключевая задача экспертов — обеспечение безопасности ядерного объекта.

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