Трамп ответил на вопрос о признании Крыма российским фразой «посмотрим»

Аналогичным образом он отреагировал на вопрос журналистов о продлении США антироссийских санкций. «Поглядим на действия России», — сказал американский лидер

Дональд Трамп (Фото: Alex Edelman / CNP / AdMedia / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами на борту номер один по пути в Нью-Джерси, подтвердил свою точкую зрения по поводу того, что в ситуации с Крымом, по его мнению, виноват его предшественник, бывший глава Соединенных Штатов Барак Обама, передает Politico. Именно он, как уверен Трамп «потерял Крым» — еще один стратегический полуостров.

«Президент Обама допустил это», — подчеркнул нынешний американский лидер. При этом в ответ на вопрос, признают ли США Крым частью России, Трамп сказал: «Посмотрим». Почти аналогичным образом, как указывает издание The Globe and Mail, политик отреагировал на вопрос о продлении Вашингтоном санкций против российских компаний, бизнесменов и чиновников. «Мы посмотрим на действия России», — сказал Трамп.

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