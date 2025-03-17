Киев раскрыл, что откажется закрепить в мирном соглашении

Сибига: Киев откажется закреплять отказ от территорий и НАТО в соглашении о мире

Киев не признает утрату земель, а также откажется прописывать ограничения для своих вооруженных сил и отказ от вступления в НАТО и Евросоюз в мирном соглашении, заявил Сибига. Москва выступает против расширения НАТО

Андрей Сибига (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украина не намерена официально признавать утрату территорий, фиксировать отказ от вступления в НАТО и Евросоюз, а также прописывать ограничение численности вооруженных сил в мирном соглашении. Об этом заявил глава МИД страны Андрей Сибига в интервью «РБК Украина».

На вопрос, какие красные линии выделил для себя Киев, Сибига ответил, что не любит это определение.

«Есть фундаментальные вещи, которые не обсуждаются, которые нельзя затрагивать. Первое — это территориальная целостность и суверенитет Украины. Никогда Украина не признает оккупированные территории», — сказал он, говоря о землях, вошедших в состав России. Президент Украины Владимир Зеленский называл признание утраты территорий главной красной линией для Киева.

По итогам референдумов осенью 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. Киев и западные страны не признали итоги голосования. Президент России Владимир Путин называл признание этих территорий и Крыма за Россией в числе условий для прекращения огня и начала переговоров.

«Во-вторых, ни одна страна не имеет вето по выбору украинского народа, по выбору Украины относительно участия в тех или иных союзах. Это Европейский союз или НАТО», — продолжил Сибига. Присоединение к ЕС Москва считает суверенным правом Украины.

В-третьих, по словам главы МИДа, не может быть никаких ограничений обороноспособности Украины, «никаких ограничений силы нашей армии, наших способностей».

«Потому это фундаментальные вещи, о которых знают наши партнеры. <...> Фундаментальные вещи, принципиальные для нас, — это «ничего об Украине без Украины», «ничего о Европе без Европы», — сказал министр, добавив, что партнеры поддерживают Киев в этом.

Среди условий для прекращения огня Путин также перечислял внеблоковый статус Украины. Демилитаризацию Украины он называл одной из задач военной операции.

По данным источников «Европейской правды» и «РБК Украина», в ходе переговоров в Джидде 11 марта украинская делегация представила американской стороне свои красные линии для мирных переговоров. В их числе издания называли два из трех факторов, которые перечислил Сибига.

The Independent среди красных линий для Украины в переговорах о прекращении огня также назвала:

возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию;

возвращение пленных;

необходимость международных гарантий безопасности.

В то же время украинские чиновники, с которыми поговорило издание, сообщили, что Киев смирился с тем, что нынешняя линия соприкосновения может быть заморожена, а часть утерянных украинских территорий останется под контролем России в рамках перемирия. Уступку дополнительных территорий собеседники издания назвали красной линией.

Путин говорил, что Россия не собирается никому уступать. По словам российского президента, стране «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст. Президент США Дональд Трамп 17 марта сказал, что американская сторона уже обсуждала территориальный вопрос и с Россией, и с Украиной.