Трамп назвал недействительными помилования Байдена из-за автоподписей

Трамп заявил, что указы Байдена о помиловании не имеют юридической силы, поскольку они подписывались «автоматическим устройством, воспроизводящим подпись». Байден превентивно помиловал свою семью и расследовавших штурм Капитолия

Джо Байден (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Указы о помиловании, подписанные экс-президентом США Джо Байденом, являются недействительными и не имеют юридической силы, поскольку были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Об этом заявил действующий глава государства Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

«Помилования» <...> объявляются недействительными, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку они были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Другими словами, Джо Байден не подписывал их, но, что еще важнее, он ничего о них не знал», — написал Трамп.

По его словам, Байдену не дали разъяснений относительно необходимых документов о помиловании, а сам он их не одобрял.

«Он ничего о них не знал, а те, кто знал, могли совершить преступление», — добавил Трамп.

К другому посту республиканец прикрепил коллаж со своими официальными портретами для первого и второго президентского сроков, между которыми помещено изображение механизма. Этот механизм удерживает перьевую ручку, которая ставит подпись Байдена без его участия.

Устройство для автоматической постановки подписи или автографа называется автопером, или автопеном. Эти устройства существуют по меньшей мере с XIX века, они использовались и другими американскими президентами, в частности Томасом Джефферсоном и Бараком Обамой. Минюст США напрямую не запрещал использование автопера главам государств, но в отдельных случаях предпочитал пересылку документов на дальние расстояния применению таких устройств. В Конституции есть тезис о роли президента в принятии закона: «если он [его] одобряет, он должен его подписать». В 2005 году Управление юридического советника президента Джорджа Буша-младшего заключило, что важно решение президента одобрить законопроект, а не механика его подписания. Тем не менее некоторые конгрессмены высказывали сомнения относительно конституционности использования автопера.

Прореспубликанский таблоид New York Post писал со ссылкой на двух бывших сотрудников Белого дома, что один из ключевых помощников Байдена мог превысить свои полномочия, воспользовавшись автопером для подписания официальных документов. Администрация Трампа строго регламентировала обстоятельства, при которых подпись республиканца может быть проставлена автоматически, утверждало издание, ссылаясь на внутренний документ.

Перед тем, как сложить свои президентские полномочия, Байден помиловал в упреждающем порядке членов комитета палаты представителей, которые расследовали дело о штурме Капитолия.

В число помилованных также вошли бывший глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и экс-директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Байден подчеркнул, что выдача помилований «не должна восприниматься как признание того, что кто-либо совершил какое-либо правонарушение».

Формально помилованным не предъявляли никаких обвинений, однако, как отмечало Associated Press, решение было принято для предотвращения возможной «мести» со стороны Трампа.

Милли называл Трампа «фашистом», Фаучи вызвал гнев республиканца из-за отказа поддержать его после критики антиковидных мер, а бывшие конгрессмены-республиканцы Лиз Чейни и Адам Кинзингер, а также сотрудники полиции Капитолия и округа Колумбия давали показания по делу о штурме, уточняло агентство.

В день инаугурации Трампа Байден также превентивно помиловал членов своей семьи. Трамп назвал это «прискорбным». Решение Байдена не издавать указ о помиловании самого себя республиканец посчитал «печальным». Он подчеркнул, что в конце своего первого президентского срока не помиловал ни себя, ни своих союзников.