Трамп оценил отказ Байдена от помилования себя вместе с членами семьи

Тот факт, что экс-президент США Джо Байден не помиловал себя перед тем, как покинуть пост, является «печальным». Об этом заявил его преемник, республиканец Дональд Трамп в интервью Fox News.

«И знаете, что самое забавное, а может, и печальное — он [Байден] не помиловал себя», — ответил Трамп вопрос ведущего Fox News Шона Хэннити о том, что он думает о решении Байдена помиловать членов своей семьи и некоторых чиновников в последние минуты его президентства.

Трамп также подчеркнул, что «все это связано» с самим Байденом. Он отметил, что в конце своего президентства не помиловал ни себя, ни своих союзников.

После первого президентского срока Трампу предъявили обвинения по четырем отдельным уголовным делам.

Перед тем, как сложить свои президентские полномочия Байден помиловал в упреждающем порядке членов комитета палаты представителей, которые расследовали дело о штурме Капитолия 6 января.

В число помилованных также вошли бывший глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и экс-директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Байден подчеркнул, что выдача помилований «не должна восприниматься как признание того, что кто-либо совершил какое-либо правонарушение».

Формально помилованным не предъявляли никаких обвинений, однако, как отмечало Associated Press, решение было принято для предотвращения возможной «мести» со стороны Трампа.

Милли называл Трампа «фашистом», Фаучи вызвал гнев республиканца из-за отказа поддержать его после критики антиковидных мер, а бывшие конгрессмены-республиканцы Лиз Чейни и Адам Кинзингер, а также сотрудники полиции Капитолия и округа Колумбия давали показания по делу о штурме, утоняло агентство.

В день инаугурации Трампа Байден так же превентивно помиловал членов своей семьи. Трамп ранее назвал это «прискорбным».