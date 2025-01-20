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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Байден в последние минуты президентства помиловал членов своей семьи

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Байден превентивно помиловал своих братьев Джеймса и Фрэнсиса, сестру Валери, зятя Джона Оуэнса и невестку Сару из-за возможных «политических нападок». 20 января в должность президента США вступил Дональд Трамп
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Reuters)

В день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа американский лидер Джо Байден превентивно помиловал членов своей семьи, его заявление опубликовала пресс-служба Белого дома. Это его последнее решение на посту президента.

«Моя семья подвергалась непрекращающимся нападкам и угрозам, которые мотивировались исключительно желанием причинить мне боль — худший вид политики. К сожалению, у меня нет оснований полагать, что эти нападки прекратятся», — заявил Байден.

Речь идет о его брате Джеймсе Байдене и его жене Саре, сестре Валери Байден Оуэнс и ее муже Джоне Т. Оуэнсе, а также еще одном брате Фрэнсисе Байдене. «Выдача этих помилований не должна восприниматься как признание того, что они совершили какие-либо правонарушения, а их принятие не должно восприниматься как признание вины в каком-либо преступлении», — говорится в заявлении уходящего президента США.

Осенью 2023 года надзорный комитет палаты представителей США нашел доказательства передачи $200 тыс. президенту от Джеймса и Сары Байден, которые получили эти средства от больничного оператора Americore, испытывавшего финансовые трудности. В судебных документах говорится, что брат Байдена утверждал о возможности получения крупных инвестиций с Ближнего Востока благодаря своим политическим связям.

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Валери Оуэнс принимала участие во всех политических кампаниях своего брата. Ее подозревали в связях со Стивеном Оуэнсом, которому принадлежат системы голосования Dominion, однако эта информация не подтвердилась.

Фрэнсиса Байдена подозревали в том, что он зарабатывает на имени президента США во Флориде, где занимается строительством. Как уточняла ABC News, он строил чартерные школы и использовал для этого финансирование правительства без должной процедуры согласования с их советами.

Выборы президента США состоялись 5 ноября, победу на них одержал республиканец Дональд Трамп. Сегодня состоялась его инаугурация, и он официально вступил в должность.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Джо Байден Дональд Трамп США помилование инаугурация Белый дом
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
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