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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп назвал помилования Байдена для членов его семьи «прискорбными»

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп назвал помилования его предшественником Джо Байденом для членов своей семьи «прискорбными». Об этом он заявил во время инаугурационной речи, передает СBS News.

Так он ответил на вопрос о помиловании, которое Байден объявил своим братьям и сестрам и их супругам в последние минуты президентства.

Речь идет о его брате Джеймсе Байдене и его жене Саре, сестре Валери Байден Оуэнс и ее муже Джоне Оуэнсе, а также еще одном брате Фрэнсисе Байдене. По словам политика, его семья подвергалась «непрекращающимся нападкам и угрозам». CBS News со ссылкой на источник пишет, что Байден принял решение помиловать родственников на фоне «беспокойства о возможных судебных преследованиях» со стороны новой администрации США.

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Кроме того, Байден объявил помилование членам комитета палаты представителей, которые расследовали дело о штурме Капитолия. В число помилованных также вошли бывший глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и экс-директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По данным Associated Press, это решение было принято для предотвращения возможной «мести» со стороны избранного президента.

Инаугурация Трампа прошла 20 января в 20:00 мск. 

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