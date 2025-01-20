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Политика ,  
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Байден превентивно помиловал тех, кому Трамп угрожал преследованием

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент США Джо Байден помиловал  членов комитета палаты представителей, которые расследовали дело о штурме Капитолия 6 января, в упреждающем порядке, пишет Associated Press. В число помилованных также вошли  бывший глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и экс-директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

«Выдача этих помилований не должна восприниматься как признание того, что кто-либо совершил какое-либо правонарушение, и не должна восприниматься как признание вины в каком-либо преступлении, — говорится в заявлении Байдена. — Наша страна в долгу перед этими государственными служащими за их неустанную преданность нашей стране».

Как отмечает агентство, это решение было принято для предотвращения возможной «мести» со стороны избранного президента США Дональда Трампа.

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Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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