Байден превентивно помиловал тех, кому Трамп угрожал преследованием
Президент США Джо Байден помиловал членов комитета палаты представителей, которые расследовали дело о штурме Капитолия 6 января, в упреждающем порядке, пишет Associated Press. В число помилованных также вошли бывший глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и экс-директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
«Выдача этих помилований не должна восприниматься как признание того, что кто-либо совершил какое-либо правонарушение, и не должна восприниматься как признание вины в каком-либо преступлении, — говорится в заявлении Байдена. — Наша страна в долгу перед этими государственными служащими за их неустанную преданность нашей стране».
Как отмечает агентство, это решение было принято для предотвращения возможной «мести» со стороны избранного президента США Дональда Трампа.
Материал дополняется
Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным
Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код
Цены на такси в России снизились впервые с начала 2024 года
Мемкоины Трампов вошли в лидеры по суточному росту криптовалют
ХАМАС выдал освобожденным израильским заложницам «подарки»
Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Трамп запланировал подписать сотни указов в первый день президентства
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов