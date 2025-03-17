В Киеве назвали «вопросом времени» возвращение западного бизнеса в Россию

Западные страны «в том или ином виде» возобновят бизнес с Россией, считает уполномоченный украинского президента. Он также допустил, что со временем санкционное давление на Москву снизится, но «сейчас рано об этом говорить»

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Западные компании возобновят сотрудничество с Россией «в том или ином виде», это лишь «вопрос времени», считает советник — уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. В интервью Politico он допустил, что в будущем страны Европы захотят заключить новые соглашения по покупке российских энергоресурсов.

«У России большой потенциал, особенно в сфере энергоресурсов, и, возможно, было бы глупо не попытаться его использовать», — сказал Власюк.

По мнению Власюка, сейчас преждевременно говорить о том, какие антироссийские санкции следует отменить. Ведь экономические ограничения, эмбарго и запрет на импорт российских энергоносителей действительно могут «заставить Россию заключить сделку о прочном мире», считает уполномоченный украинского президента.

«Но если Россия в какой-то момент вернется к более или менее нормальной политике в отношении своих партнеров и соседей, я не думаю, что их следует изолировать от конкурентных рынков», — добавил он.

Дискуссии о возможном возвращении в Россию иностранных компаний, которые покинули рынок в 2022 году после начала военной операции на Украине, начались на фоне переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде 18 февраля. По оценкам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, американский бизнес потерял $300 млрд от ухода с российского рынка.

Глава Американской торговой палаты в России допускал, что несколько компаний из США могут возобновить бизнес в России уже в этом году. Но основным условием должно стать заключение мирного соглашения по Украине, подчеркивал он.

Президент Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что Россия уже ведет переговоры о возвращении ряда иностранных компаний на российский рынок. По его словам, обсуждения ведутся «в закрытом пока режиме» и по инициативе «некоторых наших партнеров». Перед этим глава государства поручил правительству отрегулировать процесс, чтобы «обеспечить национальным производителям определенные преимущества».