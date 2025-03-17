 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Киеве назвали «вопросом времени» возвращение западного бизнеса в Россию

Politico: Киев назвал вопросом времени возвращение западного бизнеса в Россию
Западные страны «в том или ином виде» возобновят бизнес с Россией, считает уполномоченный украинского президента. Он также допустил, что со временем санкционное давление на Москву снизится, но «сейчас рано об этом говорить»
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Западные компании возобновят сотрудничество с Россией «в том или ином виде», это лишь «вопрос времени», считает советник — уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. В интервью Politico он допустил, что в будущем страны Европы захотят заключить новые соглашения по покупке российских энергоресурсов.

«У России большой потенциал, особенно в сфере энергоресурсов, и, возможно, было бы глупо не попытаться его использовать», — сказал Власюк.

По мнению Власюка, сейчас преждевременно говорить о том, какие антироссийские санкции следует отменить. Ведь экономические ограничения, эмбарго и запрет на импорт российских энергоносителей действительно могут «заставить Россию заключить сделку о прочном мире», считает уполномоченный украинского президента.

«Но если Россия в какой-то момент вернется к более или менее нормальной политике в отношении своих партнеров и соседей, я не думаю, что их следует изолировать от конкурентных рынков», — добавил он.

ЕС снял санкции с четырех россиян
Политика
Михаил Дегтярев

Дискуссии о возможном возвращении в Россию иностранных компаний, которые покинули рынок в 2022 году после начала военной операции на Украине, начались на фоне переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде 18 февраля. По оценкам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, американский бизнес потерял $300 млрд от ухода с российского рынка.

Глава Американской торговой палаты в России допускал, что несколько компаний из США могут возобновить бизнес в России уже в этом году. Но основным условием должно стать заключение мирного соглашения по Украине, подчеркивал он.

Президент Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что Россия уже ведет переговоры о возвращении ряда иностранных компаний на российский рынок. По его словам, обсуждения ведутся «в закрытом пока режиме» и по инициативе «некоторых наших партнеров». Перед этим глава государства поручил правительству отрегулировать процесс, чтобы «обеспечить национальным производителям определенные преимущества».

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал дату разговора с Путиным

США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине

Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура

«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео

Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине

МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины

Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием

Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством

Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Милена Костерева
Россия США иностранные компании возвращение в Россию
Материалы по теме
Российский и американский бизнес обсудили, как можно смягчить санкции
Бизнес
Торговая палата США в России предложила снять санкции с авиации
Экономика
В Минфине назвали, что нужно для возвращения западных компаний в Россию
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
Трамп назвал недействительными помилования Байдена из-за автоподписейПолитика, 10:48
ВТБ спрогнозировал рост рынка сбережений до ₽68 трлн в 2025 годуИнвестиции, 10:47
Владеть бизнесом за рубежом в 2025 году стало еще рискованнее: 4 причиныPro, 10:45
Politico узнала, кто уговорил Венгрию не подрывать санкции против РоссииПолитика, 10:44
Суд в Грузии вынес новый приговор СаакашвилиПолитика, 10:42
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38
Росстат зафиксировал рост ввода жилья в феврале 2025 годаНедвижимость, 10:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Адвокат счел фейком слова Ефремова о планах устроить «чудовищную движуху»Общество, 10:34
ФАС усиливает давление на участников торгов: как защититьсяPro, 10:29
Почему винтаж снова в моде и как грамотно его внедрить в гардеробLife, 10:28
Матвиенко встретилась в Баку с президентом АзербайджанаПолитика, 10:26
Индекс гособлигаций Мосбиржи поднялся до максимума с мая 2024 годаИнвестиции, 10:07
МВД предупредило о схеме мошенничества с перерасчетом квартплатыОбщество, 10:05
США уведомили ЕС о выходе из группы по расследованиям против РоссииПолитика, 10:01