В Торговой палате США в России оценили, сколько компаний может вернуться

Глава Американской торговой палаты в России допустил возвращение в Россию нескольких компаний из США в этом году. Но обязательным условием должно стать заключение мирного соглашения по Украине, сказал он в интервью РБК

Роберт Эйджи (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В случае заключения мирного соглашения по Украине ряд американских компаний из числа ушедших могут вернуться в Россию уже в этом году, допустил в интервью РБК глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи. «Мой прогноз, что в этом году, может быть, несколько компаний только возобновят работу», — отметил он, добавив, что речь может идти о четырех-пяти, скорее всего из сектора FMCG (специализирующихся на товарах повседневного спроса).

«Но я не могу сказать, что уже стоит огромная очередь людей для возвращения. Некоторые компании интересуются, подключаются, звонят юристы, держат, как говорят, руку на пульсе», — пояснил он, отвечая на вопрос о перспективах возобновления деятельности американского бизнеса в стране на фоне начавшихся переговоров между США и Россией о мирном урегулировании украинского конфликта.

По словам Эйджи, существует несколько сценариев возможного возвращения в зависимости от категории компании. Бизнесу, у которого есть опцион на обратный выкуп, и тем, кто оставил представительство в России, будет «значительно проще» вернуться, считает глава AmCham. «Сложным моментом» это станет для тех, кто продал все активы. Ситуация в каждом сегменте разная, подчеркнул Эйджи: «Для кого-то легче, для тех, кто «ушел плохо», труднее. Особенно сложно будет компаниям b2g, которые участвовали в госзаказе или в хай-тек-сфере».

«Те, у которых есть опцион на обратный выкуп, FMCG-портфель продукции, им можно сразу прийти и начинать работу. Таких от 10 до 20% от общего числа ушедших. Преимущественно, это компании, прекратившие свою работу в первый год и реализовавшие свои бизнесы в России с опционами до пяти лет», — указал Эйджи.

Глава Американской торговой палаты отметил, что старался удержать компании от резкого ухода: «Лучше было оставить маленький офис, оставить некоторое количество людей. Какие аргументы? Вы потеряете рынок. То, что вы ушли, не значит, что рынок умрет. Это значит, что кто-то займет ваше место». При этом Эйджи признал, что определенные компании заместить очень трудно: «Не появилось пока русского Boeing. Я понимаю, есть Sukhoi, они стараются занять нишу, но Boeing — это Boeing. Чтобы его заменить, я даже не знаю, сколько времени и сил нужно потратить. Или еще пример: Cisco Systems — это миллионы страниц кодов и 20–30 лет работы. Поэтому это не так просто заменить, хотя, я знаю, много компаний успешно над этим работает».

Эйджи подчеркнул, что вопрос восстановления доверия взаимный: «Чувство обиды есть и у компаний, которые уходили и продавали свой бизнес с 90-процентным дисконтом, и у их российских клиентов, которые вынуждены были срочно искать замену». Способом преодолеть обиду будет время, а также социальные проекты и акции — спортивные и культурные, предположил он.

Глава AmCham Russia допустил участие американских компаний в Петербургском экономическом форуме летом, подчеркнув необходимость мирного договора для реализации любого сценария возвращения. «Должно быть мирное соглашение, никто не пойдет без этого. Мешает кейс, который произошел неделю назад (встреча Трампа и Зеленского. — РБК). Явно то, что президент Трамп и президент Путин находятся в плодотворном диалоге. Евросоюз, к сожалению, думает по-другому. Хочет ли Владимир Зеленский соглашения, тоже не знаю», — пояснил Эйджи.

Западный бизнес начал объявлять о приостановке деятельности и уходе из России в 2022 году, после начала военных действий России на Украине и ввода масштабных санкций против Москвы со стороны США, Великобритании и ЕС. Процесс затронул компании из самых разных отраслей — от продавцов продуктов питания и массовых потребительских товаров до платежных систем и IT-сектора. Еще осенью 2022-го исследователи из ЦСР оценивали потери американских компаний в России в стоимостном выражении в $102 млрд. В минувшем феврале глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, принимавший участие в переговорах с делегацией США, а впоследствии назначенный спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, оценивал потери ушедшего американского бизнеса в более чем $300 млрд. В марте 2024 года Reuters давал более скромные оценки потерь всего ушедшего из России иностранного бизнеса: $100 млрд.