ЕС снял санкции с четырех россиян
Послы стран Евросоюза (ЕС) согласовали продление санкций в отношении России еще на шесть месяцев, исключив по просьбе Венгрии из списка имена троих россиян, пишут Euronews и Reuters. Имя Михаила Фридмана, исключения которого Будапешт добивался активнее всего, в списке сохранилось.
По информации Reuters, изначально Венгрия настаивала на снятии санкций с девяти человек, включая Фридмана. После «интенсивных обсуждений» послам ЕС удалось договориться об исключении из списка троих человек, за которых просил Будапешт. И Reuters, и Euronews приводят следующие имена:
- Михаил Дегтярев, министр спорта и глава Олимпийского комитета России;
- Вячеслав Кантор, основной владелец группы компаний — производителей минеральных удобрений «Акрон»;
- Гульбахор Исмаилова, сестра основателя холдинга USM Алишера Усманова.
Из санкционного списка исключили и экс-главу «Еврохима» Владимира Рашевского. Решение было принято не по просьбе Венгрии, а из-за «недостаточных оснований» для продления ограничений, объясняет Reuters. Также из списка убрали имена трех умерших россиян.
Тем не менее под санкциями оставили основателя консорциума «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Исключение его из списка поддерживал не только Будапешт, но и Люксембург, писали Financial Times и Bloomberg.
Бизнесмен попал под персональные санкции ЕС в феврале 2022 года. В апреле 2024 года суд ЕС фактически аннулировал ограничительные меры, действовавшие в отношении Фридмана с февраля 2022-го по март 2023 года. Однако позднее Совет ЕС переписал основания для рестрикций, сделав их более формальными. Фридмана назвали «ведущим предпринимателем, участвующим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации». По этому критерию Фридман продолжил их оспаривать.
Всего санкции продлены в отношении более 2,4 тыс. человек. Эти ограничения продлеваются дважды в год — в марте и сентябре — по решению Совета ЕС. Прошлый срок действия санкций истекал 15 марта. Москва считает санкции незаконными.
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