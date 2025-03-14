ЕС снял санкции с четырех россиян

Венгрии удалось добиться исключения из санкций ЕС нескольких человек, но не Фридмана, пишут Reuters и Euronews. Санкции снимут с Михаила Дегтярева, Вячеслава Кантора, Владимира Рашевского и сестры Алишера Усманова

Михаил Дегтярев (Фото: Размик Закарян / URA.RU / ТАСС)

Послы стран Евросоюза (ЕС) согласовали продление санкций в отношении России еще на шесть месяцев, исключив по просьбе Венгрии из списка имена троих россиян, пишут Euronews и Reuters. Имя Михаила Фридмана, исключения которого Будапешт добивался активнее всего, в списке сохранилось.

По информации Reuters, изначально Венгрия настаивала на снятии санкций с девяти человек, включая Фридмана. После «интенсивных обсуждений» послам ЕС удалось договориться об исключении из списка троих человек, за которых просил Будапешт. И Reuters, и Euronews приводят следующие имена:

Михаил Дегтярев, министр спорта и глава Олимпийского комитета России;

Вячеслав Кантор, основной владелец группы компаний — производителей минеральных удобрений «Акрон»;

Гульбахор Исмаилова, сестра основателя холдинга USM Алишера Усманова.

Из санкционного списка исключили и экс-главу «Еврохима» Владимира Рашевского. Решение было принято не по просьбе Венгрии, а из-за «недостаточных оснований» для продления ограничений, объясняет Reuters. Также из списка убрали имена трех умерших россиян.

Тем не менее под санкциями оставили основателя консорциума «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Исключение его из списка поддерживал не только Будапешт, но и Люксембург, писали Financial Times и Bloomberg.

Бизнесмен попал под персональные санкции ЕС в феврале 2022 года. В апреле 2024 года суд ЕС фактически аннулировал ограничительные меры, действовавшие в отношении Фридмана с февраля 2022-го по март 2023 года. Однако позднее Совет ЕС переписал основания для рестрикций, сделав их более формальными. Фридмана назвали «ведущим предпринимателем, участвующим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации». По этому критерию Фридман продолжил их оспаривать.

Всего санкции продлены в отношении более 2,4 тыс. человек. Эти ограничения продлеваются дважды в год — в марте и сентябре — по решению Совета ЕС. Прошлый срок действия санкций истекал 15 марта. Москва считает санкции незаконными.