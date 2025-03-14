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Война санкций ,  
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ЕС снял санкции с четырех россиян

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Война санкций
Венгрии удалось добиться исключения из санкций ЕС нескольких человек, но не Фридмана, пишут Reuters и Euronews. Санкции снимут с Михаила Дегтярева, Вячеслава Кантора, Владимира Рашевского и сестры Алишера Усманова
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Размик Закарян / URA.RU / ТАСС)

Послы стран Евросоюза (ЕС) согласовали продление санкций в отношении России еще на шесть месяцев, исключив по просьбе Венгрии из списка имена троих россиян, пишут Euronews и Reuters. Имя Михаила Фридмана, исключения которого Будапешт добивался активнее всего, в списке сохранилось.

По информации Reuters, изначально Венгрия настаивала на снятии санкций с девяти человек, включая Фридмана. После «интенсивных обсуждений» послам ЕС удалось договориться об исключении из списка троих человек, за которых просил Будапешт. И Reuters, и Euronews приводят следующие имена:

  • Михаил Дегтярев, министр спорта и глава Олимпийского комитета России;
  • Вячеслав Кантор, основной владелец группы компаний — производителей минеральных удобрений «Акрон»;
  • Гульбахор Исмаилова, сестра основателя холдинга USM Алишера Усманова.

Из санкционного списка исключили и экс-главу «Еврохима» Владимира Рашевского. Решение было принято не по просьбе Венгрии, а из-за «недостаточных оснований» для продления ограничений, объясняет Reuters. Также из списка убрали имена трех умерших россиян.

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Михаил Фридман

Тем не менее под санкциями оставили основателя консорциума «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Исключение его из списка поддерживал не только Будапешт, но и Люксембург, писали Financial Times и Bloomberg.

Бизнесмен попал под персональные санкции ЕС в феврале 2022 года. В апреле 2024 года суд ЕС фактически аннулировал ограничительные меры, действовавшие в отношении Фридмана с февраля 2022-го по март 2023 года. Однако позднее Совет ЕС переписал основания для рестрикций, сделав их более формальными. Фридмана назвали «ведущим предпринимателем, участвующим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации». По этому критерию Фридман продолжил их оспаривать.

Всего санкции продлены в отношении более 2,4 тыс. человек. Эти ограничения продлеваются дважды в год — в марте и сентябре — по решению Совета ЕС. Прошлый срок действия санкций истекал 15 марта. Москва считает санкции незаконными.

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Персоны
Милена Костерева
Евросоюз санкции Венгрия Михаил Фридман Алишер Усманов Вячеслав Кантор Владимир Рашевский Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев фото

Михаил Дегтярев

политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
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