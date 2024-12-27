МИД допустил, что МАГАТЭ придется ездить на ЗАЭС по российской территории

Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с сентября 2022 года. В настоящее время они въезжают на станцию через Украину, однако в МИДе указали на риски для их безопасности из-за «нового курса» Киева

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Если Киев будет угрожать безопасности работников МАГАТЭ, то придется рассмотреть вариант с посещением Запорожской АЭС (ЗАЭС) через российскую территорию, заявил «РИА Новости» постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Добраться до Запорожской АЭС можно либо по украинской, а затем по российской территории, как это происходит сейчас, либо только по территории России. Если развитие событий покажет, что Киев взял курс на создание угроз безопасности при передвижении сотрудников МАГАТЭ по нынешнему маршруту, то, видимо, придется подумать об альтернативных вариантах», — сказал Ульянов.

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Станция состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000, первый из которых был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года. Южная и центральная части территории Запорожской области контролируются российской стороной с марта 2022 года. С 23 по 27 сентября в Запорожской области, как и в ЛНР, ДНР и Херсонской области, прошел референдум о вхождении в состав России. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о присоединении регионов.

ЗАЭС с октября 2022 года находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). Эксперты МАГАТЭ присутствуют на станции с 1 сентября 2022 года, когда состоялся первый визит на объект гендиректора агентства Рафаэля Гросси. Ключевая задача экспертов — обеспечение безопасности ядерного объекта.

Как отмечало МАГАТЭ, миссия должна оценить физический ущерб, нанесенный объектам АЭС, определить работоспособность систем безопасности, оценить условия работы персонала и выполнить «срочные мероприятия по обеспечению безопасности» на станции.