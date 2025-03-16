Уиткофф сообщил об обсуждении Черного моря в рамках мирной сделки
В рамках мирного урегулирования на Украине обсуждается в том числе Запорожская АЭС (ЗАЭС) и доступ к Черному морю, заявил в интервью CBS News спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
«Есть регионы, на которых, как мы все знаем, сосредоточены русские. Есть ядерный реактор, который поставляет довольно много электроэнергии в страну Украина. С этим нужно разобраться. Доступ к портам — потенциальная договоренность о Черном море», — сказал он.
По его словам, в урегулировании этого конфликта «так много элементов», «и все же никто не опускает руки». «Все заинтересованные стороны, включая европейцев, привержены сделать все, что нужно, чтобы прийти к успешному разрешению ситуации», — уточнил Уиткофф.
ЗАЭС расположена в городе Энергодар в Запорожской области. Осенью 2022 года регион вошел в состав России по результатам проведенного там референдума. 5 октября президент Владимир Путин распорядился принять атомную электростанцию в федеральную собственность. Москва и Киев регулярно обвиняют друг друга в атаках на ЗАЭС, все ее реакторы находятся в режиме холодного останова.
Ранее об обсуждении принадлежности ЗАЭС сообщали президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп.
Комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о «неискреннем стремлении» России к миру, спецпредставитель президента США назвал «прискорбными» подобные оценки при отсутствии «знаний из первых рук». «Я знаю то, что я слышал, я видел язык тела», — сказал он о прошедшей встрече с Путиным в Москве.
«Мы достигли большого прогресса на той встрече. Это была встреча, которая могла бы длиться четыре часа, но она определенно длилась не менее трех. Мы говорили о многих деталях, и я указываю на большой разрыв, который существовал между Украиной и Россией до инаугурации [Трампа], и на то, где мы находимся сегодня. Мы сузили проблемы между обеими сторонами, добившись большого прогресса, по моему мнению, и я думаю, что эта встреча подчеркивает это», — заключил он.
стали согласие Киева на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичного шага со стороны Москвы и возобновление Вашингтоном военной помощи и обмена разведданными. Путин заявил о готовности России к временному перемирию, однако перечислил ряд вопросов, связанных с этой инициативой. Речь шла, в частности, о поставках оружия, мобилизации и обучении украинских солдат в этот период.
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