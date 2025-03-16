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Военная операция на Украине ,  
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Уиткофф сообщил об обсуждении Черного моря в рамках мирной сделки

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Военная операция на Украине
Доступ к портам Черного моря и «ядерный реактор» обсуждаются в рамках мирного урегулирования на Украине, рассказал спецпредставитель президента США. Осенью 2022 года под контроль России перешла ЗАЭС
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

В рамках мирного урегулирования на Украине обсуждается в том числе Запорожская АЭС (ЗАЭС) и доступ к Черному морю, заявил в интервью CBS News спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

«Есть регионы, на которых, как мы все знаем, сосредоточены русские. Есть ядерный реактор, который поставляет довольно много электроэнергии в страну Украина. С этим нужно разобраться. Доступ к портам — потенциальная договоренность о Черном море», — сказал он.

По его словам, в урегулировании этого конфликта «так много элементов», «и все же никто не опускает руки». «Все заинтересованные стороны, включая европейцев, привержены сделать все, что нужно, чтобы прийти к успешному разрешению ситуации», — уточнил Уиткофф.

ЗАЭС расположена в городе Энергодар в Запорожской области. Осенью 2022 года регион вошел в состав России по результатам проведенного там референдума. 5 октября президент Владимир Путин распорядился принять атомную электростанцию в федеральную собственность. Москва и Киев регулярно обвиняют друг друга в атаках на ЗАЭС, все ее реакторы находятся в режиме холодного останова.

Ранее об обсуждении принадлежности ЗАЭС сообщали президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

Комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о «неискреннем стремлении» России к миру, спецпредставитель президента США назвал «прискорбными» подобные оценки при отсутствии «знаний из первых рук». «Я знаю то, что я слышал, я видел язык тела», — сказал он о прошедшей встрече с Путиным в Москве.

«Мы достигли большого прогресса на той встрече. Это была встреча, которая могла бы длиться четыре часа, но она определенно длилась не менее трех. Мы говорили о многих деталях, и я указываю на большой разрыв, который существовал между Украиной и Россией до инаугурации [Трампа], и на то, где мы находимся сегодня. Мы сузили проблемы между обеими сторонами, добившись большого прогресса, по моему мнению, и я думаю, что эта встреча подчеркивает это», — заключил он.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости
Уиткофф встретился с Путиным вечером 13 марта. Этому предшествовали переговоры делегаций США и Украины в Джидде. Их итогом стали согласие Киева на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичного шага со стороны Москвы и возобновление Вашингтоном военной помощи и обмена разведданными. Путин заявил о готовности России к временному перемирию, однако перечислил ряд вопросов, связанных с этой инициативой. Речь шла, в частности, о поставках оружия, мобилизации и обучении украинских солдат в этот период.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия США Украина Запорожская АЭС Черное море переговоры Стив Уиткофф мирное урегулирование Военная операция на Украине
Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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