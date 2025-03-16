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Военная операция на Украине ,  
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Советник Трампа допустил меры против России в случае отказа от перемирия

Советник Трампа Уолтц не исключил меры против России при отказе от перемирия
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

США могут принять меры против России в случае, если она откажется от предложения о 30-дневном прекращении огня, заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью Fox News.

«Несомненно, рассматриваются все варианты», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Ранее, 11 марта, состоялась встреча представителей США и Украины в Джидде, в результате которой Киев согласился на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичного шага со стороны Москвы. Вашингтон тогда также заявил о возобновлении военной помощи Украине.

Президент России Владимир Путин сказал, что Россия согласна с предложением о прекращении огня, но подчеркнул, что есть нюансы. В частности, должна быть учтена ситуация на земле. Перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранению первопричины конфликта, убежден он.

Кроме этого, 13 марта Путин встретился в Кремле со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, российский лидер передал ему «дополнительные сигналы» для президента США Дональда Трампа.

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Майк Уолтц США Россия прекращение огня
Майк Уолтц фото

Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
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