Советник Трампа допустил меры против России в случае отказа от перемирия
США могут принять меры против России в случае, если она откажется от предложения о 30-дневном прекращении огня, заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью Fox News.
«Несомненно, рассматриваются все варианты», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее, 11 марта, состоялась встреча представителей США и Украины в Джидде, в результате которой Киев согласился на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичного шага со стороны Москвы. Вашингтон тогда также заявил о возобновлении военной помощи Украине.
Президент России Владимир Путин сказал, что Россия согласна с предложением о прекращении огня, но подчеркнул, что есть нюансы. В частности, должна быть учтена ситуация на земле. Перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранению первопричины конфликта, убежден он.
Кроме этого, 13 марта Путин встретился в Кремле со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, российский лидер передал ему «дополнительные сигналы» для президента США Дональда Трампа.
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