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Военная операция на Украине ,  
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ЕК выделила €500 млн на увеличение производства боеприпасов

ЕК выделила €500 млн на увеличение производства боеприпасов в Евросоюзе
Сюжет
Военная операция на Украине
В ЕК отметили, что это позволит оборонной промышленности ЕС нарастить свои мощности по выпуску боеприпасов до 2 млн снарядов в год к концу 2025 года
Фото: Fabian Bimmer / Reuters
Фото: Fabian Bimmer / Reuters

ЕК выделила €513 млн на увеличение производства боеприпасов, сообщается на сайте комиссии.

Это позволит оборонной промышленности ЕС нарастить свои мощности по выпуску боеприпасов до 2 млн снарядов в год к концу 2025 года, отметили в Еврокомиссии.

В частности, €248 млн из запланированных €513 млн направят на производство пороха и €124 млн — взрывчатки.

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Фото:Philipp Schulze / dpa / Global Look Press

Кроме того, в ЕК уточнили, что в январе 2024 года мощности по производству снарядов калибра 155 мм достигли 1 млн штук в год.

В марте 2023 года ЕК представила Закон о поддержке производства боеприпасов (ASAP), который направлен на поддержку производителей ракет. Он был предложен в качестве прямого ответа на призыв Совета ЕС срочно предоставить боеприпасы и, если потребуется, ракеты Украине, а также помочь государствам-членам пополнить свои запасы путем введения адресных мер.

ASAP включает в себя механизм для анализа слабых мест в цепочках поставок, инструменты финансовой поддержки производственного потенциала ЕС и введение временной нормативной базы для решения проблем с поставками боеприпасов. В июле 2023 года было принято решение выделить на ASAP €500 млн из бюджета ЕС.

Еврокомиссия 5 марта представила программу укрепления оборонной промышленности блока. Из бюджета Евросоюза будет выделено €1,5 млрд на повышение конкурентоспособности технологической и промышленной базы. Программа, в частности, предусматривает совместное финансирование и заказ вооружений, а также модернизацию военно-промышленного комплекса ЕС.

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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен называла четыре основных пункта стратегии — тратить больше, тратить умнее (увеличить совместные закупки), расходовать «по-европейски» (инвестировать средства европейских налогоплательщиков) и использовать опыт конфликта на Украине, чтобы «перехитрить Россию на поле боя».

ЕС обещал предоставить Украине 1 млн снарядов, однако до конца марта рассчитывает поставить только половину указанного объема, говорил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Власти России поставки оружия и военной техники Украине осуждают. В Кремле заявляли, что подобные действия не способствуют урегулированию конфликта.

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Теги
Елена Чернышова
Еврокомиссия боеприпасы оборонный заказ
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