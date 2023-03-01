Парламент Финляндии одобрил вступление в НАТО

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 79,51 (-0,11) Инвестиции, 28 фев, 16:08 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 74,89 (-0,54) Инвестиции, 28 фев, 16:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:50
Мосбиржа начала расчет индекса акций ESG Инвестиции, 15:49
В России впервые объявили в розыск по «иноагентской» статье Политика, 15:39
Рублев отыграл пять матчболов и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае Спорт, 15:38
Глава казначейства доложил Мишустину о проверках расходов на спецоперацию Экономика, 15:34
Как упростить рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 15:33
Экс-глава управления дознания ФТС получил 10 лет за злоупотребление Общество, 15:31
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Интуитивное или беспорядочное? Что стоит за популярным подходом к питанию Pro, 15:20
Третьяк объяснил низкую посещаемость КХЛ нежеланием жен отпускать мужей Спорт, 15:16
Парламент Финляндии одобрил вступление в НАТО Политика, 15:15
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 15:10
Visa опровергла сообщения о приостановке своих криптовалютных проектов Крипто, 15:09
Держим связь: какие технологии помогают привлекать и удерживать клиентов Тренды, 15:09
Российский майнинг сильно сконцентрирован. Как законы могут это изменить Крипто, 15:03
Политика ,  
0 

Парламент Финляндии одобрил вступление в НАТО

Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО
Финляндии, если она все же решит вступать в НАТО без Швеции, предстоит получиь еще согласие двух членов альянса — Венгрии и Турции
Фото: Jonathan Ernst / Getty Images
Фото: Jonathan Ernst / Getty Images

Депутаты парламента Финляндии одобрил законопроект о вступлении страны в Североатлантический альянс, сообщает Yle.

За присоединение к НАТО проголосовали 184 депутата из 200.

Почти все страны НАТО уже одобрили принятие в блок Швеции и Финляндии, однако две страны еще не дали своего одобрения — Турция и Венгрия.

Наибольшие сложности возникли во взаимоотношениях Турции и Швеции, особенно после антиисламских акций в Стокгольме начале года, в том числе публичного сожжения Корана активистами.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто 23 января 2023 года заявил, что Финляндия может продолжить процедуру вступления в НАТО самостоятельно, без Швеции.

По его словам, определенной позиции на этот счет у Хельсинки пока нет, однако Финляндии «еще предстоит оценить ситуацию, если выяснится, что заявка Швеции застряла надолго»

Читайте на РБК Pro
Как разблокировка активов в Euroclear может повлиять на российский рынок
Как заставить должника платить: самые эффективные способы
Отказ от мяса, спорт ежедневно: как Шварценеггер сохраняет форму в 75 лет
В ОАЭ изменились правила наследования. Что это значит для резидентов

До этого министр обещал, что Хельсинки не присоединится к альянсу раньше Стокгольма, так как с военной точки зрения важно, чтобы это произошло одновременно.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО одновременно весной прошлого года, связав это решение с началом российской военной операции на территории Украины. Для присоединения к альянсу необходимо согласие всех стран НАТО. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ноябре заявлял, что Будапешт поддержит вступление обеих стран. Однако уже 24 февраля Орбан заявил о скепсисе по этому вопросу. «Депутаты не слишком-то полны энтузиазма, честно говоря. Есть часть, которая говорит, что если все же Финляндия станет членом НАТО, то будет более тысячи километров непосредственного контакта между Финляндией и Россией. Глядя на украинскую ситуацию, этот военный потенциал высок, тогда точно надо подумать, хорошо ли это», — говорил он.

Президент России Владимир Путин заявлял, что возможное расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии не создаст «непосредственной угрозы» для страны, но Москва ответит, если на этих территориях будет расширена военная инфраструктура.

Теги
Финляндия НАТО
Материалы по теме
Финляндия начала строить забор на границе с Россией
Политика
Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2
Политика
В Финляндии заявили о готовности вступить в НАТО без Швеции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter