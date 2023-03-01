Парламент Финляндии одобрил вступление в НАТО

Финляндии, если она все же решит вступать в НАТО без Швеции, предстоит получиь еще согласие двух членов альянса — Венгрии и Турции

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Депутаты парламента Финляндии одобрил законопроект о вступлении страны в Североатлантический альянс, сообщает Yle.

За присоединение к НАТО проголосовали 184 депутата из 200.

Почти все страны НАТО уже одобрили принятие в блок Швеции и Финляндии, однако две страны еще не дали своего одобрения — Турция и Венгрия.

Наибольшие сложности возникли во взаимоотношениях Турции и Швеции, особенно после антиисламских акций в Стокгольме начале года, в том числе публичного сожжения Корана активистами.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто 23 января 2023 года заявил, что Финляндия может продолжить процедуру вступления в НАТО самостоятельно, без Швеции.

По его словам, определенной позиции на этот счет у Хельсинки пока нет, однако Финляндии «еще предстоит оценить ситуацию, если выяснится, что заявка Швеции застряла надолго»

До этого министр обещал, что Хельсинки не присоединится к альянсу раньше Стокгольма, так как с военной точки зрения важно, чтобы это произошло одновременно.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО одновременно весной прошлого года, связав это решение с началом российской военной операции на территории Украины. Для присоединения к альянсу необходимо согласие всех стран НАТО. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ноябре заявлял, что Будапешт поддержит вступление обеих стран. Однако уже 24 февраля Орбан заявил о скепсисе по этому вопросу. «Депутаты не слишком-то полны энтузиазма, честно говоря. Есть часть, которая говорит, что если все же Финляндия станет членом НАТО, то будет более тысячи километров непосредственного контакта между Финляндией и Россией. Глядя на украинскую ситуацию, этот военный потенциал высок, тогда точно надо подумать, хорошо ли это», — говорил он.

Президент России Владимир Путин заявлял, что возможное расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии не создаст «непосредственной угрозы» для страны, но Москва ответит, если на этих территориях будет расширена военная инфраструктура.