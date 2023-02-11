В Словакии заявили о начале переговоров по передаче Киеву МиГ-29

Словакия может начать процесс переговоров о поставке Украине истребителей МиГ-29 уже сейчас, поскольку Киев направил официальный запрос, заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер, передает Reuters.

«Президент Украины [Владимир Зеленский] попросил меня доставить МиГи. Теперь, поскольку поступил этот официальный запрос, можно начинать процесс переговоров», — сказал он.

По словам Хегера, переговоры будут как внутренними, так и с Европейской комиссией, потому что Словакия могла бы получить компенсацию за эту помощь.

Глава словацкого Минобороны Ярослав Надь выступил за передачу Украине истребителей, отметив, что они Братиславе «больше не нужны», пишет агентство.

О готовности передать Украине МиГ-29 Словакия заявляла еще летом прошлого года. Однако взамен она требовала предоставить ей более современные истребители, в частности американские F-16, или выкупить у нее существующие. У Словакии есть 11 МиГ-29 советского производства, которые считаются устаревшими.

В конце января Надь заявил, что власти Словакии обсуждают передачу истребителей Украине и ожидают решения правительства по этому вопросу.

Власти Украины после одобрения западными странами поставок танков возобновили усилия по остальному тяжелому вооружению, от передачи которого США и их союзники пока воздерживаются. Зеленский назвал получение самолетов и дальнобойных ракет мечтой и задачей для страны. В Киеве говорили, что хотели бы получить американские F-16, некоторые страны, располагающие этими самолетами, допустили их передачу, Вашингтон отказался это сделать.

Российские власти критикуют поставки оружия Украине и считают, что это ишь затягивает конфликт.