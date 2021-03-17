Захарова объяснила решение пригласить посла России в США в Москву

МИД решил пригласить Анатолия Антонова в Москву, чтобы оценить перспективы отношений России с США, которые в последние годы «заведены в тупик»

Анатолий Антонов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Посол России в США Анатолий Антонов был приглашен на консультации в Москву, чтобы оценить перспективы развития отношений с Вашингтоном. Об этом в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова отметила, что для России главное — определить «пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, которые заведены Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик».

Москва не заинтересована в том, чтобы допускать «необратимой деградации» в отношениях Москвы и Вашингтона, подчеркнула Захарова. По ее словам, именно об этом и пойдет речь на консультациях Антонова с МИДом и другими ведомствами.

Отвечая на вопрос о том, можно ли назвать приглашение посла для консультаций, Захарова заявила, что «не припомнит» подобных случаев.