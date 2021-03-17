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Захарова объяснила решение пригласить посла России в США в Москву

МИД решил пригласить Анатолия Антонова в Москву, чтобы оценить перспективы отношений России с США, которые в последние годы «заведены в тупик»
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Посол России в США Анатолий Антонов был приглашен на консультации в Москву, чтобы оценить перспективы развития отношений с Вашингтоном. Об этом в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова отметила, что для России главное — определить «пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, которые заведены Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик».

Москва не заинтересована в том, чтобы допускать «необратимой деградации» в отношениях Москвы и Вашингтона, подчеркнула Захарова. По ее словам, именно об этом и пойдет речь на консультациях Антонова с МИДом и другими ведомствами.

Отвечая на вопрос о том, можно ли назвать приглашение посла для консультаций, Захарова заявила, что «не припомнит» подобных случаев.

Посла России в США пригласили в Москву после слов Байдена о Путине
Политика
Анатолий Антонов

Министерство пригласило Антонова в Москву вечером 17 марта. Это произошло после публикации интервью президента США Джо Байдена каналу ABC News, в котором тот рассказал о своем телефонном разговоре с Владимиром Путиным. В ходе него он предупредил российского президента об ответственности за вмешательство в выборы, но обещал продолжить сотрудничать с Москвой. Журналист поинтересовался реакцией Байдена на доклад американской разведки, в котором утверждалось, что во время президентских выборов в ноябре о российские власти организовали кампанию по «очернению» его кандидатуры и Демократической партии. Байден в ответ заявил, что Россия «заплатит цену», но не стал уточнять детали. Он также положительно ответил на вопрос о том, считает ли Путина убийцей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал эти слова оскорбительными для россиян.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя выводы разведки США, назвал их безосновательными. Он заявил, что Россия не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах и «не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов». Зпявление разведки Песков счел поводом для того, «чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных новых санкциях» против Москвы.

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В Минторге США заявили, что санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального вступят в силу 18 марта. Они подразумевают в том числе отказ в экспорте в Россию товаров, которые связаны с национальной безопасностью и запрет на экспорт и импорт оружия.

Автор
Наталия Анисимова
Мария Захарова Анатолий Антонов посол России в США МИД России
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Политика
Посла России в США пригласили в Москву после слов Байдена о Путине
Политика
Байден ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей
Политика
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