Разведка США обвинила Путина в операции по «очернению» Байдена на выборах

По мнению разведки, в выборы в США в 2020 году вмешивались сразу несколько стран — Россия, Иран, Куба, Венесуэла и даже ливанкая группировка «Хезболла». Причем интересы Москвы и Тегерана при вмешательстве были противоположны

Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Во время президентских выборов в США в 2020 году разведка не фиксировала попыток со стороны России организовать кибератаки на избирательную инфраструктуру, однако российские власти организовали кампанию по «очернению» кандидата от демократической партии Джозефа Байдена, говорится в опубликованном отчете Управления национальной разведки США (*pdf).

«Мы полагаем, что президент России Путин дал разрешение на то, чтобы российские госструктуры провели операции, нацеленные на то, чтобы очернить кандидатуру президента Байдена, поддержать экс-президента Трампа, подорвать уверенность в избирательном процессе и усугубить социально-политические разногласия в США», — говорится в отчете.

Эту стратегию, считает разведка, Москва реализовывала через подконтрольных агентов влияния. Они продвигали повестку, которая включала в себя «вводящие в заблуждения» обвинения в адрес Байдена.

Вмешательством в выборы 2020 года занимался и Иран, считает разведка. Однако усилия Тегерана были направлены на достижение диаметрально противоположной цели — спецслужбы Ирана пытались лишить Трампа возможности переизбраться на второй срок. «Мы полагаем, что верховный лидер Хаменеи дал санкцию на проведение кампании, после чего иранские военные и спецслужбы занялись ею, проводя как открытые, так и тайные кибератаки и информационные операции», — считают в Управлении национальной разведки.

В выборы в США также пытались вмешиваться и другие многочисленные акторы — например, ливанская группировка «Хезболла», Куба и Венесуэла, — однако их влияние оказалось минимальным. В отличие от всех прочих Китай в выборы вмешиваться не стал. В разведке связали это с тем, что Пекин решил придерживаться принципа стабильности в отношениях с США и не стал идти на риск быть пойманным во время вмешательства.