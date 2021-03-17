Песков заявил о необходимости «хеджировать риски» из-за санкций США

Доклад разведки США, скорее всего, лишь повод для того, «чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных санкциях» против России, заявил Песков. В Вашингтоне обвинили Москву в организации кампании по «очернению» Байдена

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российские власти вынуждены принимать все необходимые меры, чтобы хеджировать риски, связанные с возможными будущими санкциями со стороны США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщил «Интерфакс».

Песков выразил сожаление, что в последние годы деятельность новых президентов США в первое время после прихода на должность связана «с разными разбирательствами в отношении России и с введением многочисленных санкций».

«Речь идет буквально о десятках решений санкционного характера. <...> Конечно, мы вынуждены принимать все необходимые меры для того, чтобы хеджировать риски, связанные с возможными санкциями, и максимально защитить интересы нашей страны», — сказал Песков.

По его словам, у российских властей нет понимания того, с чем могут быть связаны новые санкции, однако рассматривается «любые вероятности и любые сценарии поведения оппонентов».