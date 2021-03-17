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Песков заявил о необходимости «хеджировать риски» из-за санкций США

Доклад разведки США, скорее всего, лишь повод для того, «чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных санкциях» против России, заявил Песков. В Вашингтоне обвинили Москву в организации кампании по «очернению» Байдена
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российские власти вынуждены принимать все необходимые меры, чтобы хеджировать риски, связанные с возможными будущими санкциями со стороны США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщил «Интерфакс».

Песков выразил сожаление, что в последние годы деятельность новых президентов США в первое время после прихода на должность связана «с разными разбирательствами в отношении России и с введением многочисленных санкций».

«Речь идет буквально о десятках решений санкционного характера. <...> Конечно, мы вынуждены принимать все необходимые меры для того, чтобы хеджировать риски, связанные с возможными санкциями, и максимально защитить интересы нашей страны», — сказал Песков.

По его словам, у российских властей нет понимания того, с чем могут быть связаны новые санкции, однако рассматривается «любые вероятности и любые сценарии поведения оппонентов».

США введут санкции против России из-за вмешательства в выборы-2020
Политика
Фото:Alex Brandon / AP

Так Песков отреагировал на сообщение американской разведки о намерении США ввести новые санкции против России из-за предполагаемого вмешательства в президентские выборы 2020 года. Помимо России во вмешательстве заподозрили Иран, Кубу, Венесуэлу и ливанскую группировку «Хезболла».

В своем докладе американская разведка утверждала, что российские власти организовали кампанию по «очернению» кандидата от демократов Джозефа Байдена. Эту стратегию Москва якобы реализовывала через подконтрольных агентов влияния. Они продвигали повестку, которая включала в себя «вводящие в заблуждение» обвинения в адрес Байдена.

Эти выводы Песков назвал безосновательными. «Мы не согласны с выводами этого доклада в отношении нашей страны. Россия не вмешивалась в предыдущие выборы и не вмешивалась в упомянутые  в этом докладе выборы в 2020 году. Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов», — заявил он. По мнению пресс-секретаря, такие материалы, скорее всего, лишь повод для того, «чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных новых санкциях» против России.

Автор
Виктория Полякова
санкции Дмитрий Песков вмешательство в выборы
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США введут санкции против России из-за вмешательства в выборы-2020
Политика
РБК
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