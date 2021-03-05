В Кремле заявили о подготовке к «радикальным санкциям» против России

Пресс-секретарь президента также счел неуместными гипотетические рассуждения о том, что под американские ограничения попадут российские бизнесмены. «Надеемся, что подобные безумные позывы останутся только на страницах СМИ и не найдут живительной почвы в американском официальном истеблишменте», — сказал он.
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России за применение химического оружия. Речь может идти как об ограничениях против «российских олигархов», так и об «экстремальных шагах» — санкциях против суверенного долга России.
Bloomberg указывает, что в качестве повода для дальнейших ограничений называется то, что Россия «продолжает препятствовать» расследованию отравления Алексея Навального. В американских спецслужбах уверены, что причиной госпитализации оппозиционера было применение отравляющего вещества из группы «Новичок». В Москве настаивают на том, что применение яда до сих пор не подтверждено.
В январе Навальный был задержан и арестован после возвращения из Германии, где с августа проходил лечение после отравления. ФСИН обвинила его в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и потребовала заменить условный срок на реальный, суд удовлетворил это ходатайство — оппозиционер проведет в колонии два с половиной года
США 2 марта ввели санкции
против российских физических и юридических лиц по линии Минфина, Минторга и Госдепартамента. Под новые ограничения попали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, начальник ФСИН Александр Калашников и другие. Им запрещен въезд в США, а активы, если они есть в США, будут заблокированы. Меры также введены против ФСБ, Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ) и научных институтов Минобороны.
Российская сторона еще в 2017 году объявила, что процесс ликвидации ее химического оружия завершен. Однако Вашингтон считает, что Москва ведет незадекларированную программу разработки химоружия и имеет запасы отравляющих веществ.
Авторы
Полина Химшиашвили, Артем Филипенок