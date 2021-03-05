В Кремле заявили о подготовке к «радикальным санкциям» против России

По словам пресс-секретаря российского президента, пока у России и США разные позиции по вопросу химического оружия, Москве нужно готовиться к санкциям

Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В Кремле допускают введение США новых санкций против России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию агентства Bloomberg, передает корреспондент РБК.

«Мы понимаем, что исходя из задействованного механизма в Вашингтоне, анонсируется вторая часть санкций», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что пока предположения о радикальных санкциях были лишь в СМИ, однако Москва все же «прорабатывает различные сценарии того, как наилучшим образом обеспечить интересы страны, граждан и бизнеса».

Песков отметил, что готовиться к новым санкциям нужно и учитывая тот факт, что у России и США разные позиции по химическому оружию. «Там исходят из того, что у России есть химоружие. Но таких данных нет и не может быть, потому что Россия давно его уничтожила», — сказал он.