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В Кремле заявили о подготовке к «радикальным санкциям» против России

По словам пресс-секретаря российского президента, пока у России и США разные позиции по вопросу химического оружия, Москве нужно готовиться к санкциям
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В Кремле допускают введение США новых санкций против России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию агентства Bloomberg, передает корреспондент РБК.

«Мы понимаем, что исходя из задействованного механизма в Вашингтоне, анонсируется вторая часть санкций», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что пока предположения о радикальных санкциях были лишь в СМИ, однако Москва все же «прорабатывает различные сценарии того, как наилучшим образом обеспечить интересы страны, граждан и бизнеса».

Песков отметил, что готовиться к новым санкциям нужно и учитывая тот факт, что у России и США разные позиции по химическому оружию. «Там исходят из того, что у России есть химоружие. Но таких данных нет и не может быть, потому что Россия давно его уничтожила», — сказал он.

Bloomberg допустил «экстремальные шаги» в новых санкциях против России
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Пресс-секретарь президента также счел неуместными гипотетические рассуждения о том, что под американские ограничения попадут российские бизнесмены. «Надеемся, что подобные безумные позывы останутся только на страницах СМИ и не найдут живительной почвы в американском официальном истеблишменте», — сказал он.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России за применение химического оружия. Речь может идти как об ограничениях против «российских олигархов», так и об «экстремальных шагах» — санкциях против суверенного долга России.

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Bloomberg указывает, что в качестве повода для дальнейших ограничений называется то, что Россия «продолжает препятствовать» расследованию отравления Алексея Навального. В американских спецслужбах уверены, что причиной госпитализации оппозиционера было применение отравляющего вещества из группы «Новичок». В Москве настаивают на том, что применение яда до сих пор не подтверждено.

В январе Навальный был задержан и арестован после возвращения из Германии, где с августа проходил лечение после отравления. ФСИН обвинила его в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и потребовала заменить условный срок на реальный, суд удовлетворил это ходатайство — оппозиционер проведет в колонии два с половиной года

Задержания в Москве после решения суда по делу Навального. Фоторепортаж
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США 2 марта ввели санкции против российских физических и юридических лиц по линии Минфина, Минторга и Госдепартамента. Под новые ограничения попали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, начальник ФСИН Александр Калашников и другие. Им запрещен въезд в США, а активы, если они есть в США, будут заблокированы. Меры также введены против ФСБ, Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ) и научных институтов Минобороны.

Российская сторона еще в 2017 году объявила, что процесс ликвидации ее химического оружия завершен. Однако Вашингтон считает, что Москва ведет незадекларированную программу разработки химоружия и имеет запасы отравляющих веществ.

Авторы
Полина Химшиашвили, Артем Филипенок
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