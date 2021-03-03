Минторг США назвал попавшие под санкции по делу Навального организации

В санкционный список Минторга США вошли девять российских компаний и 27-й Научный центр Минобороны. Эти организации, как считают в Вашингтоне, могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Минторг США опубликовал список организаций, попавших под торговые санкции в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Уведомление опубликовано в Федеральном реестре США.

В санкционный список помимо 27-го Научного центра Минобороны вошли компании «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек Инструментс», «Фармконтракт», «Рау фарм» и «Регионснаб». Помимо этого, под ограничения Минторга попали три организации из Германии — ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie, а также одна из Швейцарии — ChimConnect AG.

Эти организации, как считают в Вашингтоне, могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения и химического оружия.

«Применение российским правительством химического оружия противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов, а также международному праву», — заявили в Минторге США. С помощью санкций ведомство намерено не допустить того, чтобы Россия «получила доступ к чувствительным технологиям США», которые впоследствии могут быть использованы «для ее пагубной деятельности в области химического и другого оружия массового уничтожения».