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Дело Навального ,  
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Минторг США назвал попавшие под санкции по делу Навального организации

В санкционный список Минторга США вошли девять российских компаний и 27-й Научный центр Минобороны. Эти организации, как считают в Вашингтоне, могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Минторг США опубликовал список организаций, попавших под торговые санкции в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Уведомление опубликовано в Федеральном реестре США.

В санкционный список помимо 27-го Научного центра Минобороны вошли компании «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек Инструментс», «Фармконтракт», «Рау фарм» и «Регионснаб». Помимо этого, под ограничения Минторга попали три организации из Германии — ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie, а также одна из Швейцарии — ChimConnect AG.

Эти организации, как считают в Вашингтоне, могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения и химического оружия.

«Применение российским правительством химического оружия противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов, а также международному праву», — заявили в Минторге США. С помощью санкций ведомство намерено не допустить того, чтобы Россия «получила доступ к чувствительным технологиям США», которые впоследствии могут быть использованы «для ее пагубной деятельности в области химического и другого оружия массового уничтожения».

США запретили экспорт оборонных технологий в Россию
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США ранее запретили экспорт оборонных технологий в Россию и ввели санкции в отношении семи российских правительственных чиновников, которые, по версии Вашингтона, причастны к отравлению и заключению под стражу Алексея Навального. Под ограничения попали глава ФСИН Александр Калашников, глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, генпрокурор Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Персональные санкции против глав СК, ФСИН и Росгвардии также ввел Евросоюз.

Помимо этого, под ограничения США попали три научных центра, связанные с химическим производством, — 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и
НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала новые санкции США враждебным выпадом. По ее словам, ситуация с «отравлением» Навального некими «боевыми химикатами» лишь повод для вмешательства во внутренние дела России, и Москва отреагирует на введение ограничений.

США опубликовали санкционный список по делу Навального
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Навального задержали 17 января после возвращения в Россию из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию после предполагаемого отравления ядом «Новичок».

Российские власти обвинения в причастности к случившемуся с оппозиционером неоднократно опровергали. «Не в первый раз слышим подобные огульные обвинения в наш адрес, не подкрепленные никакими фактическими доказательствами», — заявил в конце января посол России в США Анатолий Антонов. Он отметил, Россия полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, что документально подтвердила Организация по запрещению химоружия.

После прилета Навального арестовали. ФСИН потребовала заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд принял такое решение в начале февраля. Навальный проведет в колонии 2 года 6 месяцев и 2 недели, срок закончится в конце июля — начале августа 2023 года.

Автор
Виктория Полякова
санкции Министерство торговли США Алексей Навальный
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