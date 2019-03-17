Болтон допустил участие Китая в переговорах США и России по разоружению

Также Китай может быть подключен к переговорам США и КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова, добавил советник Трампа по нацбезопасности. Ранее в Госдепе выражали готовность провести переговоры с Москвой по ДРСМД

Джон Болтон (Фото: Evan Vucci / AP)

Китай может принять участие в переговорах США и России по контролю над ядерным вооружением, если такая дискуссия состоится. Об этом изданию The Hill рассказал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«Китай сейчас наращивает свой ядерный потенциал — это одна из причин, почему мы рассматриваем укрепление нашей национальной системы противоракетной обороны. И это одна из причин, почему, если мы собираемся провести новые переговоры по контролю над вооружениями, например с русскими, может иметь смысл включить в эту дискуссию и Китай», — сказал Болтон.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России и обратился за комментарием к представителю министерства Марии Захаровой. В Кремле пока не получали предложений от США по переговорам о разоружении, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вашингтон также готов подключить Пекин к переговорам с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова при согласии Пхеньяна. «Китайцы неоднократно заявляли, что вообще не хотят видеть КНДР с ядерным оружием, потому что считают, что это дестабилизирует Северо-Восточную Азию. Теоретически Китай придерживается той же позиции, что и мы», — подчеркнул советник американского президента.