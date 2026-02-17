 Перейти к основному контенту
Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

Сюжет
Война санкций
Цахкна напомнил о принятом в 2024-м законе, который позволяет передать замороженные в Эстонии российские активы, в том числе частные, Украине, в качестве «предоплаты ущерба». Он рассказал, что Таллин и Киев готовят следующие шаги

Таллин вместе с Киевом готовит следующие шаги в отношении изъятия российских активов в Эстонии, заявил в интервью «Известиям» эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он напомнил о принятом в Эстонии законе о конфискации замороженных активов российских физических и юридических лиц и их дальнейшей передаче Украине.

«Это определенная рамка, система, которая позволяет нам действовать, но на ее реализацию требуется время. Если конфликт будет завершен, ущерб будет зафиксирован в международных инстанциях в Гааге, Украина предъявит России иск, а Москва откажется выплачивать компенсацию, тогда через этот механизм мы сможем использовать замороженные активы», — сказал Цахкна.

Он не исключил в том числе полную конфискацию имущества.

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России
Политика
Петр Павел

Весной 2024 года в Эстонии приняли закон, который позволяет передавать замороженные в стране российские активы Украине в качестве «предоплаты ущерба». Таллин сообщал, что в Эстонии после начала военной операции на Украине заморожены около €30 млн.

В МИД России это решение назвали «неприкрытым разбоем», который нарушает международное право. Москва обещала зеркальный ответ на подобные инициативы.

Прошедшей осенью в Евросоюзе обсуждали возможность использования замороженных российских активов для предоставления «репарационного кредита» Украине. Против этой идеи высказывалась Бельгия, где расположен депозитарий Euroclear, в котором находится большая часть замороженных в ЕС российских активов. Сам депозитарий также критически отнесся к этой инициативе.

В середине декабря лидеры Евросоюза решили продолжить финансирование Киева другим путем — с помощью беспроцентного займа из бюджета ЕС на общую сумму €90 млрд. Перед принятием решения Банк России подал иск к Euroclear на 18 трлн руб. в Арбитражный суд Москвы, заявив, что несет убытки из-за незаконных действий депозитария. Доходы от российских активов в Euroclear используются для помощи Украине.

