Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Петр Павел (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Чтобы не нарушать закон, нельзя просто использовать российские активы, находящиеся под международной защитой. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью изданию Odkryto.

«Если мы не хотим действовать в нарушение закона, международного права, мы не можем просто трогать активы, находящиеся под какой-либо защитой. Но я считаю правильным, что эти активы были заморожены, что российские банки не могут получить к ним доступ, и в то же время я считаю правильным, что они должны быть использованы, если не для непосредственного восстановления Украины, то в качестве гарантий», — заявил изданию Павел.

В интервью также была затронута тема российской собственности в Праге. «Мы также должны учитывать принцип взаимности, поэтому, если мы вмешаемся в нарушение закона или международных норм, то можно ожидать, что российская сторона поступит аналогично по отношению к нам», — отметил Павел.

Заявление прозвучало на фоне решений Евросоюза о дальнейшей поддержке Украины. 11 февраля 2026 года Европейский парламент одобрил кредит Украине на €90 млрд. За инициативу проголосовали 458 депутатов, 140 выступили против, 44 воздержались. Согласно сообщению главы Европарламента Роберта Метсола, €30 млрд Киев получит в виде макрофинансовой помощи через механизм Ukraine Facility, еще €60 млрд направят на поддержку обороноспособности и закупку вооружений.

Чехия, Венгрия и Словакия отказались участвовать в инициативе по кредиту Украине на 2026–2027 годы.

Предложение использовать для финансирования Украины замороженные российские активы поддержки так и не получило. Канцлер Германии Фридрих Мерц уточнял, что Киев получит беспроцентный кредит. По его словам, российские активы останутся замороженными до выплаты компенсаций Украине.

В декабре 2025 года Совет ЕС согласовал бессрочную заморозку российских активов на сумму около €210 млрд вместо их продления каждые полгода. Основная часть средств хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. В ответ Банк России подал к нему иск на 18 трлн руб.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ.