Трамп заявил об «очень скорой» встрече с Путиным
Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться «очень скоро», сообщил американский лидер, передает пресс-пул Белого Дома.
«Время не определено, но это может произойти очень скоро», — сказал Трамп.
На встрече политики планируют обсудить прекращение конфликта на Украине. Трамп добавил, что это следовало сделать «сразу после того, как все началось, а не сейчас, три года спустя».
Он также отметил, что усердно работает над достижением мира. По его словам, и Путин, и президент Украины Владимир Зеленский тоже хотят прекратить боевые действия. «Я думаю, он хочет положить этому [конфликту] конец, и они хотят сделать это быстро. Зеленский тоже хочет закончить это», — сказал республиканец. Он пообещал, что украинский президент будет вовлечен в переговоры.
Представители США и России в ближайшие дни встретятся в Саудовской Аравии, для того чтобы в том числе обсудить возможную встречу глав государств в конце этого месяца. По данным «Коммерсанта», встреча состоится во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде.
Ранее Путин и Трамп поговорили по телефону. Американский лидер заявил, что они договорились о «немедленном» начале переговоров по Украине.
По мнению Зеленского, в вопросе о том, кто сядет за стол переговоров о завершении конфликта, «иметь лидерство» должен Киев.
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