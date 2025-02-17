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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил об «очень скорой» встрече с Путиным

Трамп сообщил об очень скорой встрече с Путиным в Саудовской Аравии
Сюжет
Военная операция на Украине
Представители США и России в ближайшие дни встретятся в Саудовской Аравии, чтобы обговорить возможную встречу глав государств в конце этого месяца. На этой встрече лидеры планируют обсудить прекращение конфликта на Украине.

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться «очень скоро», сообщил американский лидер, передает пресс-пул Белого Дома.

«Время не определено, но это может произойти очень скоро», — сказал Трамп.

На встрече политики планируют обсудить прекращение конфликта на Украине. Трамп добавил, что это следовало сделать «сразу после того, как все началось, а не сейчас, три года спустя».

Он также отметил, что усердно работает над достижением мира. По его словам, и Путин, и президент Украины Владимир Зеленский тоже хотят прекратить боевые действия. «Я думаю, он хочет положить этому [конфликту] конец, и они хотят сделать это быстро. Зеленский тоже хочет закончить это», — сказал республиканец. Он пообещал, что украинский президент будет вовлечен в переговоры.

Представители США и России в ближайшие дни встретятся в Саудовской Аравии, для того чтобы в том числе обсудить возможную встречу глав государств в конце этого месяца. По данным «Коммерсанта», встреча состоится во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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Владимир Путин

политик, президент России
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