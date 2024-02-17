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Военная операция на Украине ,  
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Писториус предупредил о разделительных линиях между Россией и Западом

Глава Минобороны ФРГ: Россия и Запад будут разделены на десятилетия
Сюжет
Военная операция на Украине
Писториус призвал Запад готовиться к многолетнему конфликту с Россией. В частности, по его словам, необходимо расширить сотрудничество с африканскими странами. Президент России ранее называл Запад противником Москвы
Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Запад должен готовиться к многолетнему конфликту с Россией, считает министр обороны Германии Борис Писториус. С таким заявлением он выступил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, общая структура европейской безопасности разрушилась из-за «желания Кремля восстановить свое доминирование в Восточной и Центральной Европе». «Теперь, к сожалению, нам придется жить с разделительными линиями в Европе в ближайшие десятилетия: свободная и демократическая Европа с одной стороны, авторитарная и воинственная Россия — с другой», — приводит слова Писториуса издание Welt am Sonntag. По его словам, эффективное сдерживание Москвы является «страховкой наших жизней».

Писториус также призвал западные страны к расширению сотрудничества, например, с африканскими партнерами, даже в случае их «несоответствия стандартам». «Более тесное сотрудничество означает, что мы слезаем с нашей высокой лошади. Вот что я имею в виду, говоря о выходе из зоны комфорта», — сказал он. В противном случае свое влияние там расширит Россия, подчеркнул он.

Глава Минобороны Германии назвал слишком низким в долгосрочной перспективе целевой показатель НАТО в 2% военных расходов. «Конечно, нам нужно больше», — сказал он. На вопрос о том, являются ли 4% более реалистичным показателем, Писториус ответил: «Я юрист, и все знают, что юристы не любят цифры».

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