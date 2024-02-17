Писториус предупредил о разделительных линиях между Россией и Западом
Запад должен готовиться к многолетнему конфликту с Россией, считает министр обороны Германии Борис Писториус. С таким заявлением он выступил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, общая структура европейской безопасности разрушилась из-за «желания Кремля восстановить свое доминирование в Восточной и Центральной Европе». «Теперь, к сожалению, нам придется жить с разделительными линиями в Европе в ближайшие десятилетия: свободная и демократическая Европа с одной стороны, авторитарная и воинственная Россия — с другой», — приводит слова Писториуса издание Welt am Sonntag. По его словам, эффективное сдерживание Москвы является «страховкой наших жизней».
Писториус также призвал западные страны к расширению сотрудничества, например, с африканскими партнерами, даже в случае их «несоответствия стандартам». «Более тесное сотрудничество означает, что мы слезаем с нашей высокой лошади. Вот что я имею в виду, говоря о выходе из зоны комфорта», — сказал он. В противном случае свое влияние там расширит Россия, подчеркнул он.
Глава Минобороны Германии назвал слишком низким в долгосрочной перспективе целевой показатель НАТО в 2% военных расходов. «Конечно, нам нужно больше», — сказал он. На вопрос о том, являются ли 4% более реалистичным показателем, Писториус ответил: «Я юрист, и все знают, что юристы не любят цифры».
назвал западные страны противниками Москвы. По его словам, они пытаются «уничтожить российскую государственность» и «добиться стратегического поражения на поле боя» руками украинцев. Глава государства также заверял в отсутствии планов воевать со странами НАТО. В Кремле связали соответствующие обсуждения западных стран с их попыткой отвлечь внимание от проблем в экономике.
⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты
Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности
⚡ Что известно о смерти Алексея Навального
Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео
Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото
«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве
«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры
Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности
Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри