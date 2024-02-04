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Политика ,  
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Кремль объяснил заявления Запада о нападении России

Песков: заявления Запада о риске войны с Россией — отвлечение внимания
Песков объяснил опасения со стороны Германии и других стран Запада о возможном нападении России через несколько лет попыткой отвлечь внимание от проблем в экономике. Специалисты прогнозируют умеренный рост немецкой экономики
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Заявления правительств западных стран о возможности нападения со стороны России являются попыткой отвлечь внимание граждан, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков телеведущему Павлу Зарубину.

«Нужно дальше лепить образ врага, делать это фактурно, выпукло, с тем, чтобы оправдывать увлечение расходов. Понимаете, выделение €50 млрд, с одной стороны, для ЕС эта сумма не очень серьезная, а с другой стороны, она все равно ощутимая — на фоне тех кризисных явлений, которые проявляются в экономике стран Евросоюза», — сказал Песков.

Германия, продолжил он, это «экономический мотор» Европы. Он полагает, что «целые сектора» немецкой экономики утрачивают свою конкурентоспособность и привлекательность. С этим Песков связывает заявления о России.

ВВП Германии по итогам 2023 года сократился на 0,3% из-за высоких цен на энергоносители и слабого внешнего спроса, но экономика республики избежала рецессии, уровень безработицы рекордно снизился. «Общее экономическое развитие Германии в 2023 году замедлилось в условиях, которые по-прежнему характеризуются многочисленными кризисами», — пояснила президент Destatis Рут Бранд.

Многие экономисты ожидают умеренного восстановления в 2024 году благодаря замедлению инфляции, снижению процентных ставок и росту реальной заработной платы, что подстегнет спрос, сообщал Wall Street Journal. Бундесбанк прогнозирует рост экономики на 0,4% в этом году.

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О необходимости быть готовыми к прямому столкновению с Россией в конце января предупредил немецкий министр обороны Борис Писториус. Он пояснил, что речь не идет о «конкретной подготовке к нападению», но стоит считаться с такой возможностью. Он привел данные экспертов, согласно выводам которых, потребуется «несколько лет, чтобы Россия <...> была в состоянии это сделать [начать боевые действия]».

Президент Владимир Путин заверил, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО. «С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами», — считает он.

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