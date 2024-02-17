Столтенберг заявил о превосходстве НАТО над Россией в военном плане

Генсек НАТО сказал, что альянс представляет собой половину мировой военной силы и превосходит Россию, но конфликт на Украине вскрыл проблемы в части обеспечения оружием. Путин отмечал, что новейшее оружие России лучше, чем у НАТО

Йенс Столтенберг (Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters)

НАТО превосходит Россию в военном плане, однако у альянса есть проблемы в виде недостатка вооружений, в том числе боеприпасов, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция шла на YouTube.

По словам генсека, НАТО — «это самая большая военная сила в мире», это примерно 50% мировой военной силы и альянс в военном отношении «сильнее России». Однако конфликт на Украине выявил «серьезные проблемы».

«Например, что касается поддержания вооружений, у нас современные системы, но необходимы запасные детали, обслуживание, необходимы боеприпасы. В начале [конфликта] мы исчерпали запасы, сейчас их число довольно низкое. Сейчас необходимо сфокусироваться на том, как увеличить производство боеприпасов», — сказал он.

Столтенберг добавил, что новые предприятия по производству вооружений появляются, но «срочно нужно делать еще больше».

Генсек отметил, что на данный момент 18 членов НАТО (всего в альянс входит 31 страна) смогли достичь планового показателя в расходах на оборону в объеме 2% от ВВП. Такая норма была установлена в 2014 году. Годом ранее выше этой планки тратили на оборону только четыре входящие в блок страны — США, Великобритания, Греция и Эстония.

В середине 2023-го, по данным альянса, таких стран было уже 11: Польша, США, Греция, Эстония, Литва, Финляндия, Румыния, Венгрия, Латвия, Великобритания и Словакия. Близки к трате согласно норме (более 1,7% ВВП) оказались Франция, Черногория, Северная Македония, Болгария, Хорватия, Албания и Нидерланды. Соответственно, еще меньше расходовали Норвегия, Дания, Германия, Чехия, Португалия, Италия, Канада, Словения, Турция, Испания, Бельгия и Люксембург.

Как сообщил в середине февраля Международный институт стратегических исследований (IISS), расходы НАТО на оборону выросли до половины общемировых. По подсчетам организации, суммарно оборонные бюджеты стран НАТО, России, Китая и Индии составляют 70% от мировых затрат, которые с февраля 2022 года выросли на 9%, до рекордных $2,2 трлн.

Президент России Владимир Путин в начале февраля отмечал, что советское вооружение «в чем-то» уступает современному вооружению НАТО, однако новейшие российские разработки «явно всех превосходят».