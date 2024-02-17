Зеленский пообещал поехать с Трампом «даже на передовую» в случае визита

Зеленский: если Трамп приедет на Украину, готов поехать с ним даже на передовую

Зеленский заявил, что готов отправиться с Трампом «даже на передовую», если тот приедет на Украину, чтобы показать «настоящую войну». В Кремле ранее говорили, что Трампу вряд ли удастся разрешить конфликт за сутки, как он обещает

Владимир Зеленский (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов отправиться с экс-лидером США Дональдом Трампом на передовую, если тот приедет на Украину. Об этом он заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский отметил важность поддержания контактов как с администрацией президента США Джо Байдена, так и с противостоящим ему Трампом. По его словам, Украина «всегда хотела вовлечь их в настоящую информацию, настоящую войну».

«Если мистер Трамп приедет, я готов даже отправиться с ним на передовую. <...> Мы должны продемонстрировать людям, принимающим решения, что это значит. Настоящая война, а не в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. — РБК)», — сказал Зеленский (цитата по Bloomberg).

Украинский президент не раз приглашал Трампа посетить Украину на фоне заявлений последнего, что, если бы он был президентом США, то урегулировал бы конфликт «за 24 часа».

Приглашение «поехать на передовую» прозвучало после рассказа Трампа о том, что, будучи президентом США, он отказался защитить одну из стран НАТО, не выполнившую план по тратам по обороне, от возможного нападения России. «Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы дал им делать все, что они, черт возьми, захотят», — сказал он тогда.

Его заявление осудили в альянсе, кроме того, европейские страны начали задумываться, сможет ли НАТО существовать без лидерства США в случае победы Трампа. В Кремле заявили, что конфликт на Украине слишком сложный и прост путей его решения нет. В Москве неоднократно говорили о готовности к переговорам, но на своих условиях и с учетом реалий «на земле».

Bloomberg сообщал, что при возвращении на пост главы Штатов Трамп рассматривает возможность сокращения обязательств перед некоторыми членами НАТО, если они не будут соответствовать целевым показателям расходов. Также он планирует принудить Украину к переговорам с Россией. По словам одного из источников агентства, для принуждения Украины вернуться к переговорам Трамп может пообещать сократить военную поддержку, а России, наоборот, пригрозить увеличением помощи Киеву.