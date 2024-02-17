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Политика ,  
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Макрон назвал агрессивным поведение России по отношению к Европе

Макрон заявил об агрессивном поведении России по отношению к Европе
Россия усилила кампании дезинформации, что «свидетельствует о стремлении к агрессии», заявил Макрон и призвал страну объясниться из-за сообщений об оружии в космосе. В Кремле говорили, что Россия не представляет угрозы для Европы
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Россия в последние месяцы демонстрирует агрессивное поведение по отношению к Европе, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским. Зеленский 16 февраля прилетел в Париж, главы государств подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

По словам Макрона, по всей Европе резко участились и систематизировались «операции по дезинформации и манипулированию информацией» и кибератаки со стороны России. В конце января французский министр обороны Себастьен Лекорню также говорил, что его страна стала «целью российской кампании дезинформации» после начала полномасштабных боев на Украине; со слов министра, после того как Париж объявил о новых поставках оружия Киеву, этот процесс усилился.

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«Такое изменение позиции свидетельствует о стремлении к агрессии по отношению к нам», — сказал Макрон (цитата по Le Figaro) и заявил о необходимости «коллективных действий» со стороны стран Европы и международного сообщества.

Комментируя сообщения о том, что Россия может разместить ядерное оружие в космосе, президент Франции заявил, что Москва «должна без промедления дать разъяснения», если это подтвердится.

Российские власти заявляли, что Москва не представляет угрозы для Европы. В ноябре прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что угроза, напротив, исходит из Европы. По его словам, ЕС, будучи «подконтрольным Соединенным Штатам Америки континентом», участвует в НАТО, «который двигается со всей своей военной мощью к нашим границам». Президент Владимир Путин в свою очередь говорил, что Москва не хочет воевать с Североатлантическим альянсом.

О том, что Россия планирует разместить в космосе ядерное оружие, сообщили ABC и другие СМИ со ссылкой на разведданные США. Позднее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что речь о противоспутниковом оружии, не предназначенном «для нападения на людей или причинения физических разрушений» на Земле, поэтому «непосредственной угрозы чьей-либо безопасности нет». Он добавил, что США внимательно следят за деятельностью России.  В Кремле посчитали, что подобные сообщения призваны убедить конгресс проголосовать за проект о выделении помощи Украине; замглавы МИДа Сергей Рябков назвал их «злонамеренным сочинительством» и обвинил США в том, что они приписывают России «разного рода действия или намерения, которые их не устраивают».

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Эмманюэль Макрон Франция Европа Украина
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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