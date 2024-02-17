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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев назвал группу ОБСЕ по карабахскому конфликту пережитком прошлого

Алиев призвал упразднить Минскую группу ОБСЕ
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Алиев заявил, что «карабахский конфликт уже решен», а нормализация отношений с Ереваном носит двусторонний характер. Ранее он говорил он об отсутствии единства среди сопредседателей Минской группы — России, Франции и США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой МИД Мальты и председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Яном Боргом призвал упразднить ряд механизмов, «которые являются пережитками прошлого в рамках ОБСЕ», сообщает пресс-служба президента.

В их числе Алиев назвал Минскую группу ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, Комитет по планированию высокого уровня и институт личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Президент Азербайджана заявил, что «карабахский конфликт уже решен», и его страна «обеспечила свой суверенитет и территориальную целостность». Непризнанный Нагорный Карабах перешел под контроль азербайджанских сил спустя сутки военной операции Баку. Подавляющее большинство жителей Карабаха составляли армяне, более 100 тыс. из них уехали в Армению.

По словам Алиева, процесс нормализации отношений Баку и Еревана носит двусторонний характер. Как сообщили в пресс-службе Алиева, Борг согласился, что «бюджет ОБСЕ можно направить на более важные проекты».

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Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году, ее сопредседателями являются Россия, Франция и США. В апреле 2022 года глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Париж и Вашингтон отказались от сотрудничества с Москвой в рамках группы, «заявив, что они не будут с нами общаться в этом формате».

Еще до этого Алиев заявил об отсутствии единства среди сопредседателей и указывал на низкий уровень активности группы. «Они не должны заниматься нагорно-карабахским конфликтом, потому что он решен. Мы вместо них решили эту проблему», — говорил он. Помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев в свою очередь назвал Минскую группу ОБСЕ частью истории и организацией, совершивший самоубийство.

В середине февраля Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий; армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Баку отказывается от делимитации границы и продолжает политику военного принуждения в отношении Еревана. Алиев в прошлом ноябре говорил, что его стране не нужна новая война.
 

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ильхам Алиев Азербайджан Нагорный Карабах Армения ОБСЕ
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