Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке к войне

Премьер-министр Армении обвинил Азербайджан в «агрессивных действиях» и упомянул «перспективное превращение военной эскалации конфликта в полномасштабную войну». Заявление сделано после обвинений в обстреле села Азербайджаном

Никол Пашинян (Фото: Алексей Даничев / ТАСС)

Азербайджан отказывается от делимитации границы и не отказался от политики военного принуждения в отношении Армении, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян перед началом заседания правительства страны 15 февраля.

Пашинян отметил, что провести делимитацию изначально предлагалось по всей границе, однако в Баку выступили с предложением разбить границу на части и проводить делимитацию поэтапно.

«Азербайджан, похоже, избегает и этого варианта, и наш анализ показывает, что для этого может быть одна причина, и этой причиной может быть, например, начало военных действий на некоторых участках границы с перспективой превращения военной эскалации конфликта в полномасштабную войну против Республики Армения», — сказал он.

По мнению Пашиняна, Азербайджан не отказался от политики военного принуждения в отношении Армении. «У нас сложилось впечатление, что Азербайджан не проявляет никакой заинтересованности в обеспечении стабильности и безопасности границ, и причин для такого впечатления много», — сказал премьер.

Пашинян рассказал, что в 2022 году была достигнута договоренность о включении вопросов пограничной безопасности в мандат комиссий по вопросам делимитации. Армения создала комиссию по делимитации государственной границы и пограничной безопасности между двумя странами. То есть армянская сторона, по словам премьера, предполагала, что согласно договоренности комиссии будут также работать над вопросами безопасности границ. Пашинян отметил, что «Азербайджан, вопреки договоренности, назвал созданную им комиссию государственной комиссией по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, опустив компонент безопасности».

Пашинян также заявил, что азербайджанские военные уже контролируют 31 армянское село.

Заявление Пашиняна было сделано после того, как Армения 13 февраля обвинила азербайджанскую сторону в обстреле села Неркин Ханд, в результате которого, по подсчетам Пашиняна, погибли четверо военнослужащих. Село расположено на юго-востоке страны в Сюникской области, недалеко от границы с Азербайджаном. До этого, 12 февраля, азербайджанская пограничная служба заявила об огне по своим позициям, расположенным на территории села Коллугышлаг. Последующие обстрелы Неркин Ханда азербайджанская пограничная служба назвала «операцией возмездия» в ответ на «провокацию, совершенную вооруженными силами Армении». 14 февраля официальный представитель иранского МИДа Насер Канани призвал обе стороны к сдержанности после обстрелов.

В январе Азербайджан предложил Армении провести переговоры на уровне глав МИДов на границе двух стран. В декабре представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков говорил, что страны близки к подписанию мирного договора.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ноябре 2023 года говорил, что Баку не нужна новая война после взятия под контроль Нагорного Карабаха. Непризнанная республика перешла под контроль азербайджанских сил спустя сутки военной операции Баку. Подавляющее большинство жителей Карабаха составляли армяне, более 100 тыс. из них уехали в Армению.