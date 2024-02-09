США пообещали передать Украине российскую технику, полученную от Эквадора

Вашингтон пообещал передать Украине полученную от Эквадора российскую технику. Эквадорский президент ранее заявлял о планах обменять «металлолом» на новое вооружение из США

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Власти США передадут Украине российскую военную технику, которую Эквадор намерен обменять на новое оборудование. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан.

В интервью телеканалу Teleamazonas Салливана попросили назвать причины напряженных отношений России и Эквадора. Тот заявил, что к ним привело обсуждение Вашингтоном и Кито передачи российской военной техники Киеву. «Это решение правительства Эквадора, и оно все еще рассматривается», — сказал президент. Он также приветствовал поддержку Эквадором Украины в конфликте с Россией.

Представитель Госдепа добавил, что США окажут Эквадору в рамках двустороннего сотрудничества помощь, которая будет сосредоточена на обеспечении безопасности и экономической сфере.

В конце января президент Эквадора Даниэль Нобоа пообещал передать США «металлолом» из России в обмен на новые вооружения. Он настаивал, что «в рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», и счел позицию Москвы «не совсем адекватной».

Российская сторона расценит передачу вооружения как «вклад в конфликт одной стороны» и «нарушение позиции, заявленной главой государства, о нейтралитете и поиске возможного даже посредничества между Россией и Украиной для решения дипломатическими методами этого вопроса», говорил посол в Кито Владимир Спринчан.



В середине декабря 2023 года издание Noticias Urbanas сообщило о планах Аргентины передать Украине два российских вертолета Ми-171Е на безвозмездной основе. По словам посла в Буэнос-Айресе Дмитрия Феоктистова, аргентинские власти не подтвердили эту информацию.

Россия осуждает оказание военной помощи Украине западными странами. В Кремле неоднократно говорили, что это лишь затягивает конфликт и не изменит его исхода.