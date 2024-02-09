США пообещали передать Украине российскую технику, полученную от Эквадора
Власти США передадут Украине российскую военную технику, которую Эквадор намерен обменять на новое оборудование. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан.
В интервью телеканалу Teleamazonas Салливана попросили назвать причины напряженных отношений России и Эквадора. Тот заявил, что к ним привело обсуждение Вашингтоном и Кито передачи российской военной техники Киеву. «Это решение правительства Эквадора, и оно все еще рассматривается», — сказал президент. Он также приветствовал поддержку Эквадором Украины в конфликте с Россией.
Представитель Госдепа добавил, что США окажут Эквадору в рамках двустороннего сотрудничества помощь, которая будет сосредоточена на обеспечении безопасности и экономической сфере.
В конце января президент Эквадора Даниэль Нобоа пообещал передать США «металлолом» из России в обмен на новые вооружения. Он настаивал, что «в рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», и счел позицию Москвы «не совсем адекватной».
Российская сторона расценит передачу вооружения как «вклад в конфликт одной стороны» и «нарушение позиции, заявленной главой государства, о нейтралитете и поиске возможного даже посредничества между Россией и Украиной для решения дипломатическими методами этого вопроса», говорил посол в Кито Владимир Спринчан.
В середине декабря 2023 года издание Noticias Urbanas сообщило о планах Аргентины передать Украине два российских вертолета Ми-171Е на безвозмездной основе. По словам посла в Буэнос-Айресе Дмитрия Феоктистова, аргентинские власти не подтвердили эту информацию.
Россия осуждает оказание военной помощи Украине западными странами. В Кремле неоднократно говорили, что это лишь затягивает конфликт и не изменит его исхода.
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