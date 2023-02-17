Медведев ответил на реплику Зеленского о переговорах словами «есть нюанс»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 16:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:22
Восемь проверенных рецептов для ресторанного бизнеса РБК и Черкизово, 17:16
Мэрия Стамбула предупредила о риске обрушения домов у 10 тыс. жителей Политика, 17:14
РФС выплатил свыше ₽1 млрд участникам Кубка России Спорт, 17:13
Водители пожаловались на «инфракрасные» штрафы: их трудно отменить Авто, 17:07
«Зенит» проиграл пятикратному чемпиону Ирана в товарищеском матче Спорт, 17:01
Bank of America и Barclays спрогнозировали более плавный рост акций КНР Инвестиции, 16:59
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:56
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 16:53
Отчет: 24% выпущенных в 2022 году токенов имели признаки схем Pump & Dump Крипто, 16:50
ГТРК «Владивосток» сообщило о гибели на Украине «приморского партизана» Политика, 16:49
АвтоВАЗ планирует начать экспорт Lada Niva на Ближний Восток Авто, 16:47
Роскачество обнаружило в роллах из «Якитории» ненастоящий сыр Общество, 16:41
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:35
Военная операция на Украине ,  
0 

Медведев ответил на реплику Зеленского о переговорах словами «есть нюанс»

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Зеленскому не надо будет вести переговоров с Россией
Президенту Украины не придется вести переговоров с Россией — ему надо будет просто «подписать то, что ему скажут», считает Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому «не надо будет вести никаких переговоров» с Россией — «ему надо будет подписать то, что ему скажут», написал в Telegram-канале зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Он прокомментировал заявление Зеленского от 16 февраля: президент Украины вновь заявил, что диалог с Владимиром Путиным невозможен, потому что «нет доверия».

Медведев заявил, что заявление Зеленского «не ново, но есть нюанс, о котором он вчера умолчал, хотя отлично его понимает», и далее написал фразу про «подписать то, что ему скажут».

Зампред Совбеза продолжил, что даже если Зеленский что-либо подпишет, «цена этой бумаги будет невысока», и вспомнил в связи с этим минские соглашения.

«Всякий новый паяц в Киеве обычно аннулирует наследство предшественника и начинает свою цирковую программу заново», — написал Медведев.

После начала военной операции на Украине Москва и Киев провели весной 2022 года несколько раундов переговоров, в том числе и при посредничестве Минска. Однако уже весной контакты сошли на нет.

Читайте на РБК Pro
Утром или вечером: когда эффективнее всего заниматься спортом
Как чашка кофе поможет улучшить спортивные результаты и похудеть
Как еда влияет на мозг и что будет с психикой при нехватке витаминов
Что поможет понять, что контрагент вас обманывает: 8 тревожных признаков

Власти России с тех пор заявляли о готовности к переговорам с Украиной на основе сложившихся территориальных реальностей. При этом они заявляли, что не видят интереса Киева к дипломатии.

В октябре 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после этого заявил, что Москве остается ждать или прихода к власти нового украинского президента, или момента, когда Зеленский изменит свою позицию. Позднее Зеленский сказал, что «не закрывал дверь» для переговоров. По его словам, Украина готова вести их с Россией, но с той, «которая действительно будет готова к миру».

Авторы
Теги
Персоны
Андрей Гатинский
Дмитрий Медведев Владимир Зеленский мирные переговоры

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Минск заявил о готовности снова принять переговоры Москвы и Киева
Политика
Песков заявил о выходе Украины из переговоров «как по команде сверху»
Политика
МИД заявил о готовности к переговорам на основе «существующей реальности»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter