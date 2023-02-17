Медведев ответил на реплику Зеленского о переговорах словами «есть нюанс»

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Зеленскому не надо будет вести переговоров с Россией

Президенту Украины не придется вести переговоров с Россией — ему надо будет просто «подписать то, что ему скажут», считает Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому «не надо будет вести никаких переговоров» с Россией — «ему надо будет подписать то, что ему скажут», написал в Telegram-канале зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Он прокомментировал заявление Зеленского от 16 февраля: президент Украины вновь заявил, что диалог с Владимиром Путиным невозможен, потому что «нет доверия».

Медведев заявил, что заявление Зеленского «не ново, но есть нюанс, о котором он вчера умолчал, хотя отлично его понимает», и далее написал фразу про «подписать то, что ему скажут».

Зампред Совбеза продолжил, что даже если Зеленский что-либо подпишет, «цена этой бумаги будет невысока», и вспомнил в связи с этим минские соглашения.

«Всякий новый паяц в Киеве обычно аннулирует наследство предшественника и начинает свою цирковую программу заново», — написал Медведев.

После начала военной операции на Украине Москва и Киев провели весной 2022 года несколько раундов переговоров, в том числе и при посредничестве Минска. Однако уже весной контакты сошли на нет.

Власти России с тех пор заявляли о готовности к переговорам с Украиной на основе сложившихся территориальных реальностей. При этом они заявляли, что не видят интереса Киева к дипломатии.

В октябре 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после этого заявил, что Москве остается ждать или прихода к власти нового украинского президента, или момента, когда Зеленский изменит свою позицию. Позднее Зеленский сказал, что «не закрывал дверь» для переговоров. По его словам, Украина готова вести их с Россией, но с той, «которая действительно будет готова к миру».