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Пригожин рассказал о финнах, погибших в составе ЧВК «Вагнер»

Пригожин: в составе ЧВК «Вагнер» погибли четверо из 20 бойцов из Финляндии
Пригожин сообщил, что из 20 финнов в составе ЧВК четверо погибли, а еще один пропал без вести
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В ходе военной спецоперации на Украине в составе ЧВК «Вагнер» погибли четверо из 20 финских бойцов, еще один пропал без вести, сообщил основатель военной компании Евгений Пригожин. Слова бизнесмена приводит его пресс-служба в ответ на запрос финского MTV News.

Журналисты MTV News поинтересовались, как сейчас обстоят дела у 20 финнов в составе ЧВК, о которых Пригожин рассказывал в ноябре.

«Четыре финских бойца погибли, один пропал без вести, возможно в плену у Украинцев. Остальные продолжают воевать», — заявил в ответ Пригожин.

Бизнесмен подчеркнул, что Финляндия всегда была для России дружественной страной, а также сообщил, что его двоюродная прабабушка по национальности финка. «Финляндия никоим образом не входит в сферу наших интересов и всегда воспринималась нами как партнер», — отметил он.

Финляндия после начала российской спецоперации на Украине присоединилась к санкциям против Москвы, а также, наряду со Швецией, подала заявку на вступление страны в НАТО. Почти все входящие в блок страны ратифицировали соглашение о присоединении двух стран к альянсу, процесс блокирует Турция. Анкара в частности добивается от стран выдачи сторонников «Рабочей партии Курдистана», которых считает террористами.

После того как у турецкого посольства в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказал Швеции в одобрении ее заявки. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон после этого не исключил, что страны будут вступать в альянс по одиночке.

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Президент России Владимир Путин ранее говорил, что у России нет проблем со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, однако расширение военной инфраструктуры на территории скандинавских стран, «безусловно, вызовет нашу ответную реакцию».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ЧВК Вагнер Евгений Пригожин Финляндия Военная операция на Украине

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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