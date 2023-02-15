В НАТО заявили о выполнении Финляндией и Швецией условий для вступления

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (+0,23) Инвестиции, 16:11 Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 74,21 (+0,34) Инвестиции, 16:11
МИД назвал выход России из ВТО «подарком для недругов» Политика, 19:25
Полиция сочла Большову невиновной в ДТП и завела дело против мужчины Общество, 19:23
Власти рассмотрят два варианта дополнительного платежа бизнеса в бюджет Экономика, 19:23
Как упростить рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 19:22
Дуда заявил о намерении НАТО передать Киеву танки для нескольких бригад Политика, 19:09
Путин поддержал предложение о создании цифрового удостоверения личности Политика, 19:06
В 2022 году объем проектов ГК «Галс-Девелопмент» составил 1,2 млн кв. м Пресс-релиз, 19:03
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
ЦСКА победил «Динамо» на сборе в Турции благодаря голу на 88-й минуте Спорт, 19:03
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 18:49
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:47
В Минцифры призвали банки не предоставлять услуги через мессенджеры Финансы, 18:40
Госдума приняла законопроект о праве операторов финплатформ выпускать ЦФА Крипто, 18:35
В Минтрансе предложили вернуть штрафы за превышение средней скорости Авто, 18:29
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 18:25
Политика ,  
0 

В НАТО заявили о выполнении Финляндией и Швецией условий для вступления

Столтенберг: Швеция и Финляндия выполнили все условия для вступления в НАТО
Генсек НАТО вскоре посетит Турцию, чтобы убедить ее власти одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Йенс Столтенберг также сказал журналистам, что страны могут присоединиться к альянсу по отдельности
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Швеция и Финляндия выполнили все условия для вступления в НАТО, теперь их присоединение зависит от решения Турции, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на брифинге.

Он отметил, что Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО по отдельности, главное, чтобы они присоединились как можно скорее. Столтенберг подчеркнул, что это зависит от Турции: «Решит ли она ратифицировать сразу оба протокола, что я и рекомендую, либо же ратифицирует сначала лишь один. Это будет решение не НАТО, а Турции».

По словам Столтенберга, он активно работает над тем, чтобы Анкара ратифицировала обе заявки одновременно. «Завтра я лечу в Турцию, в том числе чтобы обсудить этот вопрос», — сообщил он.

Финляндия и Швеция вместе подали заявки о вступлении в НАТО в мае прошлого года. Почти все 30 стран, входящих в блок, ратифицировали соглашение об их присоединении к альянсу. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что обсуждение вопроса включат в повестку первой парламентской сессии 2023 года, которая обычно начинается в середине февраля.

Турция все еще отказывается поддержать заявки Финляндии и Швеции. Анкара в частности добивается от последней выдачи сторонников «Рабочей партии Курдистана», которых считает террористами. После того как у турецкого посольства в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказал Швеции в одобрении ее заявки .

Глава шведского МИДа Тобиас Билльстрем объявил, что процесс вступления страны в альянс приостановлен. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто не исключил, что страна может продолжить присоединение к блоку без Швеции. Турция не против отдельно рассмотреть заявку Хельсинки.

Читайте на РБК Pro
Разгон кредитных ставок до 19%: тяжело ли россиянам вести бизнес в Турции
В России хотят разрешить оплачивать импорт криптой. Насколько это реально
«Гуру плагиата»: 4 предпринимателя, которые разбогатели на чужих идеях
Как и на что влияет лидер: тактики и подходы в работе и в жизни
Теги
Швеция Финляндия НАТО Йенс Столтенберг Турция
Материалы по теме
Блинкен и Столтенберг допустили скорое вступление Швеции в НАТО
Политика
Iltalehti узнала о готовности Финляндии вступить в НАТО без Швеции
Политика
В Турции объяснили позицию по вступлению Швеции в НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter