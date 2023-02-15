Столтенберг: Швеция и Финляндия выполнили все условия для вступления в НАТО

В НАТО заявили о выполнении Финляндией и Швецией условий для вступления

Генсек НАТО вскоре посетит Турцию, чтобы убедить ее власти одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Йенс Столтенберг также сказал журналистам, что страны могут присоединиться к альянсу по отдельности

Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Швеция и Финляндия выполнили все условия для вступления в НАТО, теперь их присоединение зависит от решения Турции, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на брифинге.

Он отметил, что Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО по отдельности, главное, чтобы они присоединились как можно скорее. Столтенберг подчеркнул, что это зависит от Турции: «Решит ли она ратифицировать сразу оба протокола, что я и рекомендую, либо же ратифицирует сначала лишь один. Это будет решение не НАТО, а Турции».

По словам Столтенберга, он активно работает над тем, чтобы Анкара ратифицировала обе заявки одновременно. «Завтра я лечу в Турцию, в том числе чтобы обсудить этот вопрос», — сообщил он.

Финляндия и Швеция вместе подали заявки о вступлении в НАТО в мае прошлого года. Почти все 30 стран, входящих в блок, ратифицировали соглашение об их присоединении к альянсу. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что обсуждение вопроса включат в повестку первой парламентской сессии 2023 года, которая обычно начинается в середине февраля.

Турция все еще отказывается поддержать заявки Финляндии и Швеции. Анкара в частности добивается от последней выдачи сторонников «Рабочей партии Курдистана», которых считает террористами. После того как у турецкого посольства в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказал Швеции в одобрении ее заявки .

Глава шведского МИДа Тобиас Билльстрем объявил, что процесс вступления страны в альянс приостановлен. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто не исключил, что страна может продолжить присоединение к блоку без Швеции. Турция не против отдельно рассмотреть заявку Хельсинки.