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Герасимов назвал, где сосредоточены «основные усилия» в зоне спецоперации

Герасимов: основные усилия российских войск в зоне спецоперации сосредоточены в ДНР
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Основные усилия российских войск в зоне спецоперации на Украине сосредоточены в Донецкой народной республике, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств, передает «РИА Новости».

Общая протяженность линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, по его словам, достигает 815 км. «С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована, основные усилия наших войск сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики», — сказал Герасимов.

Материал дополняется

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