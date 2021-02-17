Полиция проверит более 100 жалоб на действия силовиков на акциях в Москве

Полиция проверит более 100 жалоб от граждан о получении травм на митингах в результате действий силовиков, сообщила омбудсмен. По ее словам, также зафиксировано свыше 15 случаев травмирования сотрудников правоохранительных органов

Фото: Владислав Шатило / РБК

Полиция проводит более 100 проверок по заявлениям от участников несанкционированных митингов о получении ими травм. Об этом на заседании Мосгордумы сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Омбудсмен заявила, что во время акций протеста от журналистов, членов Общественной наблюдательной комиссии и правозащитников ей поступили сообщения о «необоснованном применении сотрудниками правоохранительных органов силы и спецсредств к участникам митингов».

«Эти сигналы требуют проверки, в связи с чем все они до одного приняты в работу, мною направлены соответствующие запросы, и в случае установления нарушений прав граждан виновные должны быть привлечены к ответственности», — сказала Потяева.

По информации столичного главка МВД, полиция проводит более 100 проверок по фактам получения гражданами телесных повреждений на акциях протеста, сообщила она. По словам Потяевой, также было зафиксировано свыше 15 случаев получения травм сотрудниками правоохранительных органов, которые отвечали за соблюдение правопорядка на митингах.