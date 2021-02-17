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Дело Навального ,  
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Полиция проверит более 100 жалоб на действия силовиков на акциях в Москве

Полиция проверит более 100 жалоб от граждан о получении травм на митингах в результате действий силовиков, сообщила омбудсмен. По ее словам, также зафиксировано свыше 15 случаев травмирования сотрудников правоохранительных органов
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Полиция проводит более 100 проверок по заявлениям от участников несанкционированных митингов о получении ими травм. Об этом на заседании Мосгордумы сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Омбудсмен заявила, что во время акций протеста от журналистов, членов Общественной наблюдательной комиссии и правозащитников ей поступили сообщения о «необоснованном применении сотрудниками правоохранительных органов силы и спецсредств к участникам митингов».

Акция протеста в Москве в поддержку Навального. Фоторепортаж
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«Эти сигналы требуют проверки, в связи с чем все они до одного приняты в работу, мною направлены соответствующие запросы, и в случае установления нарушений прав граждан виновные должны быть привлечены к ответственности», — сказала Потяева.

По информации столичного главка МВД, полиция проводит более 100 проверок по фактам получения гражданами телесных повреждений на акциях протеста, сообщила она. По словам Потяевой, также было зафиксировано свыше 15 случаев получения травм сотрудниками правоохранительных органов, которые отвечали за соблюдение правопорядка на митингах.

С какими последствиями могут столкнуться арестованные на митингах
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

После митинга в поддержку Навального, который прошел 23 января, управление собственной безопасности московского главка МВД начало опрашивать участников акции, которым пришлось обращаться за медпомощью из-за травм, сообщили РБК юристы «Комитета против пыток» и проекта «Апология протеста», работающие с пострадавшими, а также сами опрошенные. Это первый случай, когда УСБ проявляет интерес к возможным злоупотреблениям полиции на митингах, отмечали они.

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Несанкционированные акции протеста прошли в десятках российских городов 23 и 31 января, а также 2 февраля. Они состоялись в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В январе он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления. В Берлине заявляли, что оппозиционер был отравлен веществом из группы «Новичок», в Москве в ответ говорили, что до отправки в ФРГ следов отравляющих веществ в его организме не было. Сразу после прибытия оппозиционера задержали по «делу «Ив Роше». 2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный и отправил его в колонию на два года и восемь месяцев. Суд признал, что политик нарушал условия испытательного срока, поскольку не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Акции сторонников Навального в городах России. Фоторепортаж
Фотогалерея 

На акциях происходили отдельные столкновения между участниками и силовиками. Так, 23 января в Москве протестующие закидывали автозаки снежками, на Страстном бульваре в сторону полицейских распылили газовый баллончик. Силовики, в свою очередь, использовали против участников акций дубинки.

Наиболее многочисленные акции протеста прошли в Москве. Так, по данным МВД, в несанкционированном митинге 23 января участвовали 4 тыс. человек. AP и Reuters оценили численность протестующих в столице от 15 тыс. до 40 тыс. человек.

В ходе митингов были задержаны несколько тысяч человек: более 4 тыс. — 23 января, свыше 5 тыс. — 31 января и почти 1,5 тыс. — 2 февраля, сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо». МВД официальных данных о числе задержанных пока не публиковало. По информации ведомства, против участников митингов и сторонников Навального заведено 90 уголовных дел.

Уголовные дела после акций в поддержку Навального. Главное
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Автор
Виктория Полякова
акции протеста омбудсмен Алексей Навальный
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