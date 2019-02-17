Медведев назвал планы по изъятию сверхдоходов «неверной трактовкой»

Сообщения о планах государства изымать сверхдоходы у бизнеса являются «неверной трактовкой» действий правительства, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости )

Государство не собирается изымать сверхдоходы у крупного бизнеса, сообщения об этом являются «неверной трактовкой», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Нет, тут никто им не обещал ничего забирать», — сказал Медведев в интервью программе «Итоги недели» телеканала «НТВ» (цитата по «Интерфаксу»). Так он отреагировал на слова ведущей о том, что «бизнесу сначала обещали забрать сверхдоходы, потом вовлечь в инвестиционные проекты: государство добавит денег, только инвестируйте».

Медведев также отверг предположение о том, что такая возможность обсуждалась. «Это — неверная трактовка», — заверил премьер.

В августе 2018 года РБК опубликовал предложения помощника президента Андрея Белоусова об изъятии 513,7 млрд руб. у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» в качестве сверхдоходов за 2017 год. Средства нужны бюджету на выполнение майских указов, говорилось в его письме президенту Владимиру Путину. Из документа следовало, что Путин поставил резолюцию «Согласен» на этом письме 28 июля 2018 года. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос РБК, одобрил ли Путин эт​у инициативу.



В письме Белоусов информировал, что в 2017 году благодаря рыночной конъюнктуре металлургическим и химическим компаниям-экспортерам удалось заработать более 1,5 трлн руб. прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA), а налоговая нагрузка в этих отраслях была ниже, чем в нефтегазовой, указывал он, — 7 против 28%.