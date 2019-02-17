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Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
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Медведев назвал планы по изъятию сверхдоходов «неверной трактовкой»
Сообщения о планах государства изымать сверхдоходы у бизнеса являются «неверной трактовкой» действий правительства, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости )

Государство не собирается изымать сверхдоходы у крупного бизнеса, сообщения об этом являются «неверной трактовкой», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Нет, тут никто им не обещал ничего забирать», — сказал Медведев в интервью программе «Итоги недели» телеканала «НТВ» (цитата по «Интерфаксу»). Так он отреагировал на слова ведущей о том, что «бизнесу сначала обещали забрать сверхдоходы, потом вовлечь в инвестиционные проекты: государство добавит денег, только инвестируйте».

Медведев также отверг предположение о том, что такая возможность обсуждалась. «Это — неверная трактовка», — заверил премьер.

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В августе 2018 года РБК опубликовал предложения помощника президента Андрея Белоусова об изъятии 513,7 млрд руб. у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» в качестве сверхдоходов за 2017 год. Средства нужны бюджету на выполнение майских указов, говорилось в его письме президенту Владимиру Путину. Из документа следовало, что Путин поставил резолюцию «Согласен» на этом письме 28 июля 2018 года. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос РБК, одобрил ли Путин эт​у инициативу.

В письме Белоусов информировал, что в 2017 году благодаря рыночной конъюнктуре металлургическим и химическим компаниям-экспортерам удалось заработать более 1,5 трлн руб. прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA), а налоговая нагрузка в этих отраслях была ниже, чем в нефтегазовой, указывал он, — 7 против 28%.

Против этого предложения выступили представители крупного бизнеса, а также Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минприроды и Минэнерго. В августе Белоусов провел встречу с владельцами и топ-менеджерами 16 компаний об изъятии у них сверхдоходов.

На совещании у Путина в конце ноября речь уже шла об участии бизнеса в национальных проектах. «По сути дела, речь идет о создании условий, при которых бизнес будет вкладывать деньги в проекты, а не направлять на дивиденды», — объяснял на том совещании Белоусов. Значительная доля из тех 14 компаний, которые планировали направить основную часть дополнительной прибыли (до 80%) от ослабления рубля на дивиденды, изменила подход, отметил он тогда.
 

В начале февраля замминистра финансов Андрей Иванов заявил, что ведомство сформировало предварительный портфель заявок от частного бизнеса на участие в национальных проектах в рамках реализации майского указа Владимира Путина, который предусматривает рост инвестиций в основной капитал на 25%. «Список проектов формируется. По конкретным инвестиционным заявкам мы вышли на число больше 200. Объем собственных инвестиций бизнеса предполагается на уровне 3–5 трлн руб.», — сказал он тогда. При этом заявок, поданных в виде «проектных инициатив на уровне бизнес-идей», существенно больше, «это сотни проектов на почти 60 трлн руб.», пояснил чиновник.​

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Дмитрий Медведев, нефтяные сверхдоходы, Правительство
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