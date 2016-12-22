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На совещании у Путина поспорили об инвестициях по списку Белоусова
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На совещании у Путина поспорили об инвестициях по списку Белоусова
План Белоусова, 17:42
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На совещании у Путина поспорили об инвестициях по списку Белоусова
Правительство и бизнес отобрали для инвестиций проекты на 10 трлн руб., объявил Антон Силуанов. В основном это бюджетное финансирование, сказал Алексей Кудрин. В первых 20 проектах госучастие минимальное, заверил Андрей Белоусов
Совещание с членами правительства РФ (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Власти и бизнес отобрали 174 проекта на общую сумму 10 трлн руб. для инвестирования со стороны частного бизнеса, доложил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«Из общего числа отобрано 174 инициативы, и эти инициативы являются заявками, по сути, от частных инвесторов на реализацию проектов общей стоимостью почти 10 трлн руб. с вложением около 3 трлн руб. собственных средств. Наиболее готово сейчас 19 проектов на сумму почти 3 трлн руб.», — сказал Силуанов. Само совещание проходило полностью в открытом режиме, хотя традиционно встречи президента и премьера с правительством делятся на открытую и закрытую части, а большинство вопросов обычно рассматривается именно в закрытом режиме.

Среди отобранных проектов — реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики, предусматривающая достижение национальных целей по увеличению годового грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн до 2024 года. Другие крупные проекты — «енисейская Сибирь», а также проект по сельскому хозяйству, отметил Силуанов.

Часть проектов касается экологии, они предусматривают модернизацию производства, создание объектов по утилизации отходов и ликвидацию свалок. Ход реализации проектов будет рассматриваться ежеквартально на заседаниях президиума нацпроектов.

Проекты частного бизнеса не нужно «фильтровать» на предмет соответствия целям из нацпроектов, заявил глава РСПП Александр Шохин: «Мы изначально ориентируемся именно на эти цели». Вопрос и в том, что считать «новыми инвестиционными проектами», которые обсуждает рабочая группа бизнеса и правительства, добавил он. Проект должен быть детально проработан, по нему должна быть подготовлена сметная документация, а в некоторых случаях и начато финансирование. Это должна быть «не просто идея, а действительно проекты, которые, что называется, можно мобилизовать хоть завтра», подчеркнул Шохин.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выступил с критикой. «Предложив эти проекты, мы получили волну запросов на бюджетные государственные инвестиции, — сказал он. — Часть проектов, которые могли бы осуществляться за частные инвестиции, теперь просит дополнительной государственной поддержки».

Кудрин отметил, что, если бюджетные инвестиции увеличиваются не по заранее оговоренным критериям, это может привести к индивидуальным подходам, которые будут иметь негативное влияние на конкуренцию. Перед тем как окончательно договориться об инвестиционных проектах, нужно заранее обсудить правила, в рамках которых в них участвует государство, полагает глава Счетной палаты.

Еще один неоднозначный момент — изначальные предложения помощника президента Андрея Белоусова по сверхдоходам компаний. «В тот момент, когда эта информация стала известна рынку, тогда капитализация данных компаний обрушилась больше чем на 5%, больше чем на 400 млрд руб. Сегодня от того поручения отошли, но оно имеет очень сильный негативный тренд, хвост в информационной среде», — отметил Кудрин. Рассмотрение новых проектов нужно отделить от того документа, подчеркнул глава Счетной палаты.

Кудрину ответил сам Белоусов. Бизнес сам выступил с инициативой, «чтобы предоставление возможности участия в национальных проектах стало альтернативой какому-либо фискальному изъятию». «По сути дела, речь идет о создании условий, при которых бизнес будет вкладывать деньги в проекты, а не направлять на дивиденды», — объяснял он. Значительная доля из тех 14 компаний, которые планировали направить основную часть дополнительной прибыли (до 80%) от ослабления рубля на дивиденды, изменила подход, отметил Белоусов.

К юридическому оформлению готово около 20 проектов, сообщил Белоусов. «Но сумма очень большая — это примерно 1 трлн руб. Это в основном транспортные проекты, из них основная часть — это вложения в проект «Москва — Казань», к которому бизнес проявляет очень большой интерес», — сказал помощник президента. По этим 20 проектам — «минимальные затраты со стороны государства», в основном правительство просто будет обеспечивать регуляторную и налоговую стабильность, объяснил Белоусов.

Сам Путин сказал, что если озабоченность по поводу инвестпроектов возникает, то их нужно «пошире освещать, объяснять в том числе условия, которые предлагаются правительством». Повышение частных инвестиций — «целый комплекс работы», связанный с сокращением бюрократии и созданием условий для вложений, подчеркнул президент.

Власти должны «работать напряженно и в тесном контакте с теми людьми, которые со своей стороны должны присоединиться к этому процессу». «А национальный бизнес в этом не может быть не заинтересован, потому что вложения в собственную экономику всегда самые надежные», — заключил Путин

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Андрей Белоусов , Алексей Кудрин , Антон Силуанов
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