Экс-премьер Италии заявил, что у Европы никогда не было столько врагов

Марио Драги (Фото: Daniel Dal Zennaro / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший премьер-министр Италии и экс-президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что у Европы никогда не было так много врагов, как в настоящее время. Об этом он сказал на церемонии вручения премии Карла Великого, передает AFP.

«У Европы, пожалуй, никогда не было столько врагов, как сейчас, как внутренних, так и внешних», — сказал Драги в краткой благодарственной речи. Он добавил, что Европе следует стать сильнее в военном отношении, экономически и политически.

Премия, названная в честь Карла Великого, первого, кто объединил Западную Европу, присуждается комитетом из города Ахен, который был столицей его империи. Среди предыдущих лауреатов — Папа Франциск, президент Франции Эмманюэль Макрон, украинский лидер Владимир Зеленский и чешский диссидент Вацлав Гавел.

Ранее о наличии общих врагов у Европы и Соединенных Штатов заявил премьер Польши Дональд Туск. По его словам, Европа — ближайший союзник США, этой позиции нужно придерживаться, поскольку это «единственная разумная стратегия общей безопасности».