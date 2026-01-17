 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Экс-премьер Италии заявил, что у Европы никогда не было столько врагов

Марио Драги
Марио Драги (Фото: Daniel Dal Zennaro / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший премьер-министр Италии и экс-президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что у Европы никогда не было так много врагов, как в настоящее время. Об этом он сказал на церемонии вручения премии Карла Великого, передает AFP.

«У Европы, пожалуй, никогда не было столько врагов, как сейчас, как внутренних, так и внешних», — сказал Драги в краткой благодарственной речи. Он добавил, что Европе следует стать сильнее в военном отношении, экономически и политически.

Туск заявил об «общих врагах» США и Европы
Политика
Дональд Туск

Премия, названная в честь Карла Великого, первого, кто объединил Западную Европу, присуждается комитетом из города Ахен, который был столицей его империи. Среди предыдущих лауреатов — Папа Франциск, президент Франции Эмманюэль Макрон, украинский лидер Владимир Зеленский и чешский диссидент Вацлав Гавел.

Ранее о наличии общих врагов у Европы и Соединенных Штатов заявил премьер Польши Дональд Туск. По его словам, Европа — ближайший союзник США, этой позиции нужно придерживаться, поскольку это «единственная разумная стратегия общей безопасности».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Европа Италия Марио Драги
Материалы по теме
В ЕС предрекли конец НАТО в случае военного захвата Трампом Гренландии
Политика
Объем торговли внутри Евросоюза упал впервые почти за десятилетие
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Части Херсонской и Запорожской областей остались без света из-за ударов Политика, 21:13
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Нетаньяху счел состав «Совета мира» Газы противоречащим политике Израиля Политика, 20:51
Польша заявила о прилетевших в воздушное пространство «десятках объектов» Общество, 20:44
Самосвал застрял под мостом у метро «Технопарк» в Москве Общество, 20:31
Экс-премьер Италии заявил, что у Европы никогда не было столько врагов Политика, 20:22
Лыжники Хегген и Сундлинг выиграли спринты на КМ, россияне не стартовали Спорт, 20:18
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Экс-генсек НАТО заявил, что США стали использовать язык, как у гангстеров Политика, 20:03
Ученик Тутберидзе выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию Спорт, 19:57
Мэр Ростова-на-Дону заявил о риске обрушения подъезда поврежденного дома Общество, 19:56
Начальника центра МВД в Сыктывкаре задержали после взрыва гранаты Общество, 19:52
Трамп объявил о введении пошлины 10% против восьми стран из-за Гренландии Политика, 19:44
В России сохранили норматив по времени прибытия скорой помощи Общество, 19:33
МЧС ответило на сообщения об эвакуации людей из ТРЦ Columbus в Москве Общество, 19:21