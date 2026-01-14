The Guardian сообщила о подготовке Ирана к отключению от глобальной Сети

Иран готовиться закрыть национальный сегмент Интернета, утверждает The Guardian, называя первым шагом к этому создание «белого списка» доступных сайтов. Сейчас протестующие обходят блокировку через Starlink

Иран начал принимать меры по созданию собственной закрытой сети вместо глобального интернета, один из шагов в этом направлении — «белый список» всех сайтов, которые теперь будут доступны в стране, пишет The Guardian.

В этот перечень вошли внутренние поисковые системы, карты и навигационные сервисы, мессенджеры для обмена сообщениями, а также внутренний стриминговый сервис, где публикуются только одобренные государством видео, рассказал иранский эксперт по цифровым правам Амир Рашиди.

По его словам, уже работает «скелетная версия» внутреннего интернета, которая значительно более ограничена, чем даже китайская, управляется правительством и практически не связана с внешним миром.

По словам Рашиди и директора интернет-анализа в Kentik Дага Мадори, это может означать, что интернет в Иране в его прежнем виде может исчезнуть навсегда. «Они готовятся к долгосрочной перспективе», — сказал Мадори.

Собственная внутренняя сеть вместо глобального Интернета существует сейчас в КНДР — она называется «Кванмён». Сеть доступна в вузах, госучреждениях, некоторых библиотеках и на госпредприятиях. В сети доступны государственные информационные порталы, новостные сайты, учебные ресурсы, электронные библиотеки, а также локальные аналоги поисковиков и почты. «Кванмён» полностью контролируется государством.

Власти Ирана приняли решение отключить интернет по всей стране 8 января на фоне массовых акций протеста, которые начались 28 декабря 2025 года. МИД Ирана заявлял, что массовые акции протеста в стране организовали США и Израиль.

Однако, несмотря на масштабную блокировку связи в стране, протестующие продолжают пользоваться системой спутникового интернета Starlink Илона Маска. Правительство «фактически криминализировало» Starlink — в законе говорится, что его использование эквивалентно проведению шпионских операций для Израиля и американского ЦРУ, отметил Рашиди.

Для глушения терминалов Иран использует военные средства, похожие на те, что используются для глушения дронов на линии фронта на Украине, добавил эксперт.