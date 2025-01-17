Минобороны заявило о подготовке ответного удара на атаку ВСУ с ATACMS
Вооруженные силы Украины 16 января попытались нанести удар по объектам в Белгородской области шестью американскими ракетами ATACMS, сообщило Минобороны. Ракеты были сбиты, жертв и разрушений нет.
В то же время в ведомстве подчеркнули, что на действия Киева последует ответ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне несколько раз предупреждал местных жителей о ракетной опасности, как днем, так и вечером.
Всего за неделю российские средства ПВО сбили 12 ракет ATACMS, восемь крылатых ракет Storm Shadow и другие боеприпасы, сообщило Минобороны.
В предыдущий раз ВСУ использовали ATACMS для атаки 14 января в Брянской области. В этот же день была атакована компрессорная станция «Русская» «с целью срыва подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток». После этого, как сообщало Минобороны, Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины.
Для того удара по Брянской области в ночь на 14 января использовались в том числе и ракеты Storm Shadow.
ATACMS и Storm Shadow — дальнобойные ракеты производства США и Великобритании. В середине ноября 2024 года стало известно, что Вашингтон и Лондон разрешили Киеву применять их для ударов вглубь России.
21 ноября российский президент Владимир Путин сообщил о первых ударах по Брянской и Курской областям с применением западных дальнобойных ракет. В ответ Россия нанесла удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепре новейшей ракетой средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Позже Минобороны не раз сообщало об ударах по объектам в российских регионах с применением Storm Shadow и ATACMS, а также ответных массированных атаках на военные и энергетические объекты на Украине.
Россия всегда отвечает зеркально на удары Киева по ее территории, говорил Путин. Российское Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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