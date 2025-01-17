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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о подготовке ответного удара на атаку ВСУ с ATACMS

Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны пообещало Украине ответ на попытку нанести удары по объектам в Белгородской области ракетами ATACMS 16 января. Разрушений и пострадавших с российской стороны нет. Путин подчеркивал, что Россия всегда отвечает зеркально
Тактический ракетный комплекс&nbsp;ATACMS
Тактический ракетный комплекс ATACMS (Фото: Getty Images)

Вооруженные силы Украины 16 января попытались нанести удар по объектам в Белгородской области шестью американскими ракетами ATACMS, сообщило Минобороны. Ракеты были сбиты, жертв и разрушений нет.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что на действия Киева последует ответ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне несколько раз предупреждал местных жителей о ракетной опасности, как днем, так и вечером.

Всего за неделю российские средства ПВО сбили 12 ракет ATACMS, восемь крылатых ракет Storm Shadow и другие боеприпасы, сообщило Минобороны.

В предыдущий раз ВСУ использовали ATACMS для атаки 14 января в Брянской области. В этот же день была атакована компрессорная станция «Русская» «с целью срыва подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток». После этого, как сообщало Минобороны, Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины.

Брянский губернатор рассказал о последствиях атак ATACMS и Storm Shadow
Политика
Тактический ракетный комплекс&nbsp;ATACMS

Для того удара по Брянской области в ночь на 14 января использовались в том числе и ракеты Storm Shadow.

ATACMS и Storm Shadow — дальнобойные ракеты производства США и Великобритании. В середине ноября 2024 года стало известно, что Вашингтон и Лондон разрешили Киеву применять их для ударов вглубь России.

21 ноября российский президент Владимир Путин сообщил о первых ударах по Брянской и Курской областям с применением западных дальнобойных ракет. В ответ Россия нанесла удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепре новейшей ракетой средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Позже Минобороны не раз сообщало об ударах по объектам в российских регионах с применением Storm Shadow и ATACMS, а также ответных массированных атаках на военные и энергетические объекты на Украине.

Россия всегда отвечает зеркально на удары Киева по ее территории, говорил Путин. Российское Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минобороны ATACMS ВСУ Военная операция на Украине
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Минобороны сообщило об ударе ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow
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Минобороны сообщило об уничтожении восьми ракет ATACMS за неделю
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