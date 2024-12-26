Путин назвал зеркальными ответы России на удары по своей территории
Президент России Владимир Путин заявил журналистам, что Россия всегда отвечает зеркально на удары Киева по ее территории. Видео со словами президента опубликовала пресс-служба Кремля.
«Мы же всегда отвечаем зеркально. Против нас используют определенное оружие, мы используем такое же», — сказал президент.
По российской территории, сказал Путин, применили пять—семь ракет ATACMS.
«Российская армия ответила комплексным ударом — 221 или 240 ударов. <...> Высокоточным дальнобойным оружием. Если нужно будет, [если] мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем», — подчеркнул он.
Во вторник, 24 декабря, в Киеве прогремели взрывы. Минобороны России сообщило о нанесенном дальнобойными ракетами ударе по пункту управления Службы безопасности Украины и назвало обстрел ответом на удар Украины ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Ростовской области.
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