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Военная операция на Украине ,  
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Путин назвал зеркальными ответы России на удары по своей территории

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Путин назвал зеркальными ответы России на удары по своей территории
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Президент России Владимир Путин заявил журналистам, что Россия всегда отвечает зеркально на удары Киева по ее территории. Видео со словами президента опубликовала пресс-служба Кремля.

«Мы же всегда отвечаем зеркально. Против нас используют определенное оружие, мы используем такое же», — сказал президент.

Россия ответила на ATACMS ударом по пункту управления СБУ и КБ в Киеве
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

По российской территории, сказал Путин, применили пять—семь ракет ATACMS.

«Российская армия ответила комплексным ударом — 221 или 240 ударов. <...> Высокоточным дальнобойным оружием. Если нужно будет, [если] мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем», — подчеркнул он.

Во вторник, 24 декабря, в Киеве прогремели взрывы. Минобороны России сообщило о нанесенном дальнобойными ракетами ударе по пункту управления Службы безопасности Украины и назвало обстрел ответом на удар Украины ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Ростовской области.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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