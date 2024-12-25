Минобороны сообщило о массированном ударе по украинской энергетике

В военном ведомстве заявили, что удары наносились по объектам, обеспечивающим работу ВПК

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Министерство обороны сообщило, что с утра был нанесен массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу ВПК. В военном ведомстве заявили, что все цели поражены.

Издание «Страна» ранее сообщало о взрывах в районах электростанций в Ивано-Франковской и Полтавской областях. Также удары наносились по объектам в Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской областях. В этих регионах, а также в Черниговской, Черкасской областях возникли проблемы с энергоснабжением.

Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 1405 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе САУ Krab, две САУ «Гвоздика».