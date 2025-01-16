Минобороны нанесло групповой удар по газовым объектам Украины
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины, сообщило российское Минобороны.
Удар нанесли утром 15 января в ответ на удары с украинской территории вглубь территории России ракетами ATACMS и Storm Shadow, а также в связи с попыткой ударить по компрессорной станции «Русская» в «с целью срыва подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток», добавило министерство.
«Одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области», — сказано в сообщении.
«Противник атаковал объекты украинской энергетики, <...> есть поражения», — сообщили Вооруженные силы Украины в телеграм-канале утром 15 января.
Компрессорная станция «Русская» находится в Анапском районе Краснодарского края в горной местности в 5 км от побережья. Это «начальная точка поставок газа» по «Турецкому потоку». Мощность двух ниток — 31,5 млрд куб. м газа в год. Одна из них предназначена для поставок газа в Турцию, вторая — для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Минобороны ранее сообщило о попытке украинской стороны 11 января ударить беспилотниками по «Русской» и отметило: средства ПВО сбили все дроны, при падении обломков здание и оборудование газоизмерительной станции получили незначительные повреждения. Никто из персонала станции не пострадал. После произошедшего компрессорная станция продолжила подачу газа в «Турецкий поток» в штатном режиме.
Кремль охарактеризовал атаку как акт «энергетического терроризма» и назвал «очень опасной для европейских потребителей». «Каждое действие, угрожающее безопасности нашего энергоснабжения, должно считаться нападением на суверенитет страны», — заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.
США дали разрешение наносить Украине ракетные удары ATACMS вглубь российской территории в середине ноябре 2024 года. Reuters со ссылкой на источники уточнял, что речь о ракетах, дальность полета которых составляет до 306 км.
Читайте РБК в Telegram.
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
В Россию прибыл обновленный Cadillac Escalade-V
«Газпром» планирует массовые сокращения
В Госдуме предложили ужесточить наказание для тихоходов без спецзнака
Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов