Минобороны нанесло групповой удар по газовым объектам Украины

Одной из целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа, расположенного в Львовской области, сообщило ведомство. Удар нанесли в ответ на обстрелы ракетами ATACMS и Storm Shadow

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины, сообщило российское Минобороны.

Удар нанесли утром 15 января в ответ на удары с украинской территории вглубь территории России ракетами ATACMS и Storm Shadow, а также в связи с попыткой ударить по компрессорной станции «Русская» в «с целью срыва подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток», добавило министерство.

«Одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области», — сказано в сообщении.

«Противник атаковал объекты украинской энергетики, <...> есть поражения», — сообщили Вооруженные силы Украины в телеграм-канале утром 15 января.

Компрессорная станция «Русская» находится в Анапском районе Краснодарского края в горной местности в 5 км от побережья. Это «начальная точка поставок газа» по «Турецкому потоку». Мощность двух ниток — 31,5 млрд куб. м газа в год. Одна из них предназначена для поставок газа в Турцию, вторая — для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Минобороны ранее сообщило о попытке украинской стороны 11 января ударить беспилотниками по «Русской» и отметило: средства ПВО сбили все дроны, при падении обломков здание и оборудование газоизмерительной станции получили незначительные повреждения. Никто из персонала станции не пострадал. После произошедшего компрессорная станция продолжила подачу газа в «Турецкий поток» в штатном режиме.

Кремль охарактеризовал атаку как акт «энергетического терроризма» и назвал «очень опасной для европейских потребителей». «Каждое действие, угрожающее безопасности нашего энергоснабжения, должно считаться нападением на суверенитет страны», — заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

США дали разрешение наносить Украине ракетные удары ATACMS вглубь российской территории в середине ноябре 2024 года. Reuters со ссылкой на источники уточнял, что речь о ракетах, дальность полета которых составляет до 306 км.