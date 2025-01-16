Тушить нефтебазу в Воронежской области отправили два поезда
В результате ночной атаки дронов по нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области никто не пострадал, начавшийся пожар тушат, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.
По его словам, ночью три района подверглись атаке более десяти дронов.
«Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших нет. По предварительным данным, имущество граждан не пострадало», — написал он.
Загорелось несколько резервуаров. Тушение пожара осложнялось угрозой повторных атак. «В настоящий момент с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов», — рассказал губернатор.
Гусев заверил, что угрозы для населения нет. На доступность ГСМ в Воронежской области атака не повлияет, заверил он.
Вечером 15 января глава региона сообщил, что в результате падения нескольких дронов в одном из районов на территории нефтебазы начался пожар.
Утром Минобороны заявило, что в течение ночи было перехвачено и сбито 27 беспилотников, из них семь — над Воронежской областью. Еще 15 дронов было уничтожено
над Белгородской областью, три — над Тамбовской и два — над Курской.
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