Тушить нефтебазу в Воронежской области отправили два поезда

Воронежский губернатор Гусев: пострадавших при ударе по нефтебазе нет

Ночью три района подверглись атаке более десяти дронов, в Лискинском районе начался пожар на нефтебазе, сообщил Гусев. Угрозы для населения нет, на доступность ГСМ атака не повлияет, заверил он

Фото: gusev_36 / Telegram

В результате ночной атаки дронов по нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области никто не пострадал, начавшийся пожар тушат, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

По его словам, ночью три района подверглись атаке более десяти дронов.

«Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших нет. По предварительным данным, имущество граждан не пострадало», — написал он.

Загорелось несколько резервуаров. Тушение пожара осложнялось угрозой повторных атак. «В настоящий момент с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов», — рассказал губернатор.

Гусев заверил, что угрозы для населения нет. На доступность ГСМ в Воронежской области атака не повлияет, заверил он.

Вечером 15 января глава региона сообщил, что в результате падения нескольких дронов в одном из районов на территории нефтебазы начался пожар.

Утром Минобороны заявило, что в течение ночи было перехвачено и сбито 27 беспилотников, из них семь — над Воронежской областью. Еще 15 дронов было уничтожено

над Белгородской областью, три — над Тамбовской и два — над Курской.