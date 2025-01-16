Губернатор не увидел угрозы для жителей в пожаре на воронежской нефтебазе
Угрозы для гражданского населения и инфраструктуры соседних предприятий после атаки дронов ВСУ на инфраструктуру нефтебазы в Воронежской области на данный момент нет. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, безопасность на месте обеспечивают оперативные службы.
Он указал, что приехал лично на место пожара и «убедился, что для борьбы с огнем достаточно и сил, и средств». Также к тушению привлекли «коммунальщиков со всего региона». По его словам, в ближайшем населенном пункте для пожарных разворачивают пункты временного размещения, где они смогут отдохнуть.
Губернатор призвал местных жителей «воздержаться от фото- и видеосъемки работ по ликвидации последствий ЧП, а также предусмотреть маршруты движения без приближения к нефтебазе».
Минувшей ночью нефтебаза в Лискинском районе Воронежской области подверглась атаке украинских беспилотников. В результате падения дрона в одном из районов области произошло возгорание на территории нефтебазы. На тушение пожара направили десятки единиц техники и два пожарных поезда. Никто не пострадал.
Читайте РБК в Telegram.
Байден призвал изменить Конституцию США из-за Трампа
Выдвиженец Трампа в госсекретари объяснил, чем Китай опаснее СССР
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
В России третий год подряд снизилось производство алкоголя. Причины
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Aston Martin показал новый родстер. Фото и подробности
Запуск ракеты Джефа Безоса. Видео
В России наблюдается рост вакансий без опыта работы. В чем причина
Российская компания запустила криптовалютного брокера в Белоруссии
Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов