Губернатор Гусев не увидел угрозы для жителей в пожаре на воронежской нефтебазе

Губернатор не увидел угрозы для жителей в пожаре на воронежской нефтебазе

Фото: Gusev_36 / Telegram

Угрозы для гражданского населения и инфраструктуры соседних предприятий после атаки дронов ВСУ на инфраструктуру нефтебазы в Воронежской области на данный момент нет. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, безопасность на месте обеспечивают оперативные службы.

Он указал, что приехал лично на место пожара и «убедился, что для борьбы с огнем достаточно и сил, и средств». Также к тушению привлекли «коммунальщиков со всего региона». По его словам, в ближайшем населенном пункте для пожарных разворачивают пункты временного размещения, где они смогут отдохнуть.

Губернатор призвал местных жителей «воздержаться от фото- и видеосъемки работ по ликвидации последствий ЧП, а также предусмотреть маршруты движения без приближения к нефтебазе».

Минувшей ночью нефтебаза в Лискинском районе Воронежской области подверглась атаке украинских беспилотников. В результате падения дрона в одном из районов области произошло возгорание на территории нефтебазы. На тушение пожара направили десятки единиц техники и два пожарных поезда. Никто не пострадал.