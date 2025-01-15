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Военная операция на Украине ,  
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На нефтебазе под Воронежем начался пожар из-за атаки дронов

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Военная операция на Украине
Гусев сообщил об уничтожении силами ПВО и средствами РЭБ нескольких беспилотников ВСУ в 19:50 мск. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки дронов нет

Возгорание на нефтебазе произошло в результате атаки нескольких беспилотников в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«В результате падения нескольких БПЛА в одном из районов области произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — написал он.

Губернатор предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Сообщение Гусев опубликовал в своем телеграм-канале в 23:12 мск. До этого, в 19:50 он сообщил, что дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в пригороде Воронежа обнаружены и уничтожены несколько беспилотников.

Воронежский губернатор сообщил об уничтожении нескольких дронов
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Гусев сообщал об уничтожении дронов ВСУ над территорией Воронежской области и 13 января. Тогда глава региона рассказал о нескольких сбитых украинских дронах в пригороде Воронежа. В результате атаки никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.

Промышленные объекты на территории России регулярно становятся объектами атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, в середине декабря 2024 года возгорание из-за атаки БПЛА произошло на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. В Энгельсе Саратовской области после атаки дронов утром 8 января обломки беспилотника упали на промышленный объект в городе, в результате чего начался сильный пожар. Из-за увеличения площади возгорания в городе был введен режим ЧС. В ходе ликвидации пожара на объекте погибли два сотрудника областного МЧС.

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Воронеж Александр Гусев дроны
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